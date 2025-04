Dobre wysypianie się to podstawa właściwego funkcjonowania na co dzień. Jakość snu zależy przede wszystkim od tego, na czym leżysz w nocy. Z tego względu warto zainwestować w wygodny materac.

Trudno określić, jaki materac będzie najlepszy do sypialni, ponieważ zależy to od kilku czynników. Należy go dobierać, biorąc pod uwagę m.in. swoją wagę, wiek i pozycję, w jakiej się śpi.

Dowiedz się, jaki materac wybrać, abyś o poranku tryskała pełnią energii! Podpowiadamy, czym należy się sugerować przy wyborze materaca.

Materac a pozycja, w jakiej śpisz

Po pierwsze zastanów się, w jakiej pozycji najczęściej śpisz.

Jeśli śpisz na boku, potrzebujesz materaca, który dobrze podtrzyma twoje ciało, dopasuje się do jego naturalnych krzywizn i utrzyma kręgosłup w linii prostej. Wymienione wymogi najlepiej spełnia materac sprężynowy kieszonkowy oraz grubszy materac lateksowy. Jeśli śpisz na wznak, każdy rodzaj materaca będzie dla ciebie dobry (lateksowy, lateksowo-kokosowy, sprężynowy), ponieważ w tej pozycji ciężar ciała rozkłada się równomiernie. Jeśli często zmieniasz pozycję podczas snu, wybierz materac, który szybko dopasowuje się do kształtu ciała, np. materac wysokoelastyczny.

Materac a masa ciała

Jeśli nie ważysz mało, cierpisz na schorzenia kręgosłupa oraz lubisz wylegiwać się w łóżku, zainwestuj w grubszy materac (nawet 20-centymetrowy), najlepiej składający się z wielu warstw.

Przyjmuje się, że osoby, których waga nie przekracza 80 kg, powinny spać na materacu o stopniu twardości H2. Ci, którzy ważą od 80 do 100 kg, powinny zainwestować w materac o twardości H3, a powyżej 100 kg H4.

Materac a wiek

Dzieci dla prawidłowego wzrostu i rozwoju powinny spać na stabilnych materacach o średniej twardości.

Młodzi ludzie preferują twardsze materace.

Osoby starsze, które często uskarżają się na problemy z krążeniem i zwykle spędzają dużo czasu w łóżku (co sprzyja powstawaniu odleżyn), powinny wybierać materace o elastyczności punktowej (kieszeniowe – osoby cięższe, lateksowe – osoby lżejsze, termoplastyczne – osoby z odleżynami).

Jaki materac wybrać? - twardy czy miękki?

Dobry materac powinien nie być ani za twardy, ani za miękki.

Jeśli materac będzie za twardy:

krążenie krwi w miejscach uścisku będzie zaburzone, przez co będziesz często zmieniała pozycję,

mięśnie pleców i karków będą zmuszane do wysiłku, aby utrzymać kręgosłup w linii,

rano na pewno nie będziesz czuła się wypoczęta.

Jeśli materac jest za miękki:

twoje ciało zapadnie się w materacu, dlatego zmiana pozycji będzie cię kosztowała dużo wysiłku,

mięśnie zamiast odpoczywać, będą pracować, by zrekompensować niewłaściwe ułożenie kręgosłupa.

Pamiętaj, że złe ułożenie podczas snu może skutkować bólem i uciskiem kręgosłupa oraz zaburzeniami krążenia krwi.

Jaki materac wybrać? - taki, który zapewni ci odpowiednie podparcie kręgosłupa bez względu na pozycję, jaką przyjmiesz. Jeśli kupisz materac zbyt twardy lub miękki, na pewno długo nie wytrzymasz w jednej pozycji. Twoje mięśnie będą napięte, a najbardziej wrażliwe części ciała (ręce i nogi) niedokrwione, dlatego twoje ciało będzie dążyło do zmiany ułożenia.

