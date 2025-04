Urządzając kuchnię i wybierając do niej meble, nie można zapomnieć także o dodatkach i elementach wykończeniowych. Jednym z nich są właśnie blaty. Wbrew pozorom to najistotniejszy, bo najbardziej eksploatowany element mebli kuchennych.

Co znajdziesz na rynku i co warto wybrać? Podsumowałyśmy najważniejsze cechy różnych rodzajów blatów kuchennych!

Na skróty:

Blat kuchenny zajmuje sporo przestrzeni i jako pierwszy rzuca się w oczy. Trzeba go dopasować do stylu i kolorystyki kuchni. Jeśli ulegnie zniszczeniu, to wszystkie defekty bardzo rzucają się w oczy. Dlatego wybierając blat, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał - musi być odporny na zniszczenia.

Projektanci wnętrz radzą, aby wybierać blaty jak najbardziej neutralne pod względem kolorystyki i wzornictwa - dają wrażenie ładu i porządku. Kolorystyka powinna komponować się z meblami, płytkami, ścianami. Do białej kuchni zawsze pasuje blat drewniany. Do wiejskiej, prowansalskiej można dobrać blat z płytek ceramicznych ale także drewniany lub kamienny. Lepiej unikać mdłych połączeń, czyli wszystkich elementów utrzymanych w identycznej kolorystyce.

Bardzo trwałe są blaty granitowe, jednak są dość drogie. Równie trwałe i trochę tańsze są te z konglomeratu. Przypominają kamień. Kolejną grupę stanowią blaty z drewna. Solidne, zawsze ładne. Najtańsze są blaty z płyt laminowanych. Warto wiedzieć, ze często z powodzeniem wytrzymują nawet 15 lat, jeśli tylko odpowiednio się o nie dba.

Najwięcej jest blatów granitowych, ponieważ ten kamień jest twardy i nie nasiąkliwy. Odporny na ścieranie, wysoką temperaturę, na plamy. Do wyboru jest spora paleta odcieni i niepowtarzalne wzory. Taki blat jest inwestycją na wiele lat.

Dodaje wnętrzu szyku i eleganckiego wyglądu. Niektórzy montują także blaty marmurowe. To kamień niezwykłej urody. Jest jednak miękki i nasiąkliwy, łatwo można go zaplamić. Dlatego takie blaty sprawdzą się raczej tylko w kuchniach, w których niewiele się gotuje. Orientacyjna cena blatu z kamienia grubości 3 cm: od 400 zł/mb. Zależy między innymi od gatunku kamienia.

Są bardzo trwałe i bardzo eleganckie. Tak naprawdę to blaty na całe życie. Wcześniej zniszczą się szafki niż one. Są ciepłe w dotyku i trochę lżejsze niż prawdziwy kamień, bo powstają przez połączenie zmielonego kamienia, np. kwarcu, granitu lub marmuru z żywicami. Podobne do blatów z kamienia. Zaletą blatów z konglomeratu jest to, że można je łączyć bezspoinowo.

Są odporne na wysoką temperaturę do 200° C, promieniowanie UV, ścieranie, zarysowania, uderzenia. Nie należy jednak stawiać na nich garnków bezpośrednio zdjętych z ognia. Dostępne są w różnorodnej kolorystyce, mają ładny połysk. Najlepiej wybierać konglomerat granitowy lub kwarcowy. Są trwalsze od marmurowych i odporne na plamy. Na ogół ich grubość nie przekracza 3 cm, choć można je pogrubić za dopłatą. Ceny od ok. 350 zł/m kw.

Może być zrobiony z drewna litego lub być klejony. Blaty drewniane tworzy się z gatunków krajowych (najczęściej stosuje się dąb, buk, jesion) lub egzotycznych (np. teku, mahoniu, merbau, badi). Drewniane blaty kuchenne są eleganckie, ciepłe w dotyku i jeśli zostaną dobrze zakonserwowane, to będą trwałe. Jednak produkt stosowany do impregnacji musi mieć atest spożywczy, bo z blatem kontakt ma przecież żywność.

Raz na jakiś czas trzeba taki blat odświeżyć, szlifując powierzchnię drobnym papierem ściernym, a następnie impregnując ponownie. Wytrzymałość i cena takiego blatu zależy od gatunku drewna. Obecnie częściej niż lite drewno stosuje się klejone, bo takie nie wypacza się i nie pęka. Mogą mieć różną grubość, a najpopularniejsze są te o grubości 3 – 4 cm. Cena za blat długości 3 mb wynosi od 350 do ok.700 zł.

Najczęściej są to blaty z płyty wiórowej pokrytej laminatem. Taki blat jest najtańszy. Laminat chroni przed nasiąkaniem i zaplamieniem, ale trzeba uważać, aby przy czyszczeniu nie ścierać powierzchni.

Płyty laminiowane są dość odporne na wysokie temperatury, jednak gorących garnków, tuż po zdjęciu z ognia, lepiej na nich nie stawiać. Warto mieć podstawki pod gorące naczynia. Wzornictwo blatów z płyt laminowanych jest przeogromne. W jednym supermarkecie budowlanym można znaleźć nawet kilkaset takich blatów do wyboru. Mogą imitować różne drewna, rysunek różnych kamieni, wyglądać jak piasek na plaży. Są także gładkie, np. białe i w innych kolorach. Grubość jest różna; 28 mm, 38 mm i 50 mm. Ceny od ok. 70 zł/m.b.

Taki blat trzeba zrobić we własnym zakresie, zlecając wykonanie np. fachowcowi układającemu płytki ceramiczne. Najpierw na szafkach montuje się płytę wiórową i do niej przykleja gres lub glazurę, a następnie fuguje stosując fugę wodoodporną. Brzegi blatu z płytek ceramicznych trzeba wykończyć tak, aby nie były ostre, np. listwą aluminiową. Można także zastosować tzw. płytki stopnicowe, o krawędziach przedłużonych w dół.

Nie są zbyt popularne, ale we wnętrzach nowoczesnych, industrialnych spotyka się je stosunkowo często. Najlepsza jest stal kwasoodporna, bo jest trwała, higieniczna i łatwa do mycia. Wadą jest to, że powierzchnia nie jest odporna na zarysowania, widoczne są także plamy i zacieki z wody.

