Huśtawka w ogrodzie to doskonały sposób na przyjemny relaks. Do wyboru masz zarówno podstawowe, proste modele, jak i te bardziej zaawansowane. Wybrałyśmy 6 huśtawek, które same chciałybyśmy mieć u siebie w ogródku!

Na skróty:

Zanim zdecydujesz się na zakup, zobacz, na co warto zwrócić uwagę!

1. Rozmiar - trzeba dopasować go do miejsca, jakim dysponujesz w ogrodzie. Warto więc wymierzyć je i wziąć też pod uwagę, że trzeba zapewnić wolną przestrzeń za huśtawką i przed nią, by można się było swobodnie z niej korzystać.

2. Materiał - do wyboru są drewniane, metalowe, z plastiku. Wszystkie mają swoje zalety i wady:

drewniana jest miła w dotyku, nie nagrzewa się mocno na słońcu, ale trzeba ją regularnie impregnować środkami do drewna lub lakierować

jest miła w dotyku, nie nagrzewa się mocno na słońcu, ale trzeba ją regularnie impregnować środkami do drewna lub lakierować plastikowa - łatwo ją czyścić i konserwować, nie szkodzi jej deszcz, jednak nagrzewa się na słońcu. Nie należy też do zbyt trwałych - łatwo o pęknięcia i uszczerbki

- łatwo ją czyścić i konserwować, nie szkodzi jej deszcz, jednak nagrzewa się na słońcu. Nie należy też do zbyt trwałych - łatwo o pęknięcia i uszczerbki aluminiowa – jest wygodna do konserwacji, jednak może okazać się zbyt lekka i chybotliwa

– jest wygodna do konserwacji, jednak może okazać się zbyt lekka i chybotliwa z materiału - typu hamak czy bocianie gniazdo. Tworzone są najczęściej z bawełny i splotu nylonowego. Są wygodne, ale utrzymanie ich w czystości może być większym wyzwaniem.

3. Stabilność - to bardzo ważna cecha. Huśtawka musi mieć mocną konstrukcję, nie mogą przewrócić jej silniejsze podmuchy wiatru, ani rozhuśtanie. To szczególnie istotne, jeśli będą korzystać z niej osoby dorosłe - naturalnie o wiele cięższe, niż dzieci.

4. Budowa - warto sprawdzić czy siedzisko jest wyprofilowane i ma wygodne oparcie. Z pewnością zaletą jest daszek (najlepiej regulowany), który chroni przed słońcem. Równie ważna jest moskitiera, która nie pozwala owadom zakłócić wypoczynku. Bywają też huśtawki z rozkładanym oparciem - po rozłożeniu zamieniają się w wygodną leżankę.

Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na huśtawkę ogrodową drewnianą?

Ceny huśtawek są różne i wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy przede wszystkim od materiału i rozmiaru. Jaki model wybrać? Sprawdź nasz ranking!

Huśtawka - leżanka Ramiz to wygodne połączenie dwóch funkcjonalności. Stabilna konstrukcja, odporna na warunki atmosferyczne, a także siedzisko wykonane z trwałej, plecionej textyliny. Przeznaczona dla maksymalnie 4 osób.

Huśtawka ogrodowa Ramiz to przede wszystkim:

wysoka jakość materiałów i wykończenia

doskonały stosunek jakości do ceny

możliwość używania w ogrodzie oraz na balkonie i tarasie

płynna regulacja nachylanie daszka

antypoślizgowa guma na zakończeniu nóżek.

.

Huśtawka ogrodowa 2 w 1 zbudowana jest na stabilnej, stalowej konstrukcji. W komplecie znajduje się materac i dwie poduszki. Szybka zmiana z pozycji siedzącej do leżanki, płynna regulacja baldachimu ochronnego.

Wymiary i konstrukcja pozwalają na wygodne użytkowanie nie tylko w ogrodzie, ale także na balkonie, tarasie czy plaży.

Czerwona huśtawka 2w1 to przede wszystkim:

funkcjonalność i łatwa obsługa

nowoczesny design

żywy, burgundowy kolor kojarzący się z luksusem

wysoka jakość użytych materiałów i wykończenia.

Klasyczna huśtawka na stelażu z baldachimem, dla osób ceniących proste i niezawodne formy. Przeznaczona dla maksymalnie 3 osób.

Stalowa konstrukcja gwarantuje stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. W komplecie znajduje się siedzisko oraz dwie poduszki.

Huśtawka - leżanka to przede wszystkim:

wygodna, prosta forma

funkcjonalność: huśtawka i leżanka w jednym

wysoka jakość wykonania

regulowany kąt nachylenia baldachimu.

Huśtawka ogrodowa typu kokon na stojaku to propozycja dla osób lubiących wygodę i nowoczesny styl. Taka huśtawka sprawdzi się doskonale nie tylko w ogrodzie, na tarasie czy balkonie, ale także w salonie.

Huśtawka Cocoon to:

odporny na odkształcenia stelaż

miękka i wygodna poducha

nowoczesny design

ręcznie pleciony technorattan.

Ogród jak z marzeń - zaprojektuj go sama! To całkiem proste!

Huśtawka typu hamak brazylijski to wygodny, wytrzymały mebel. Siedzisko wykonane zostało z doskonałej jakościowo bawełny, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania oraz wytrzymałość. Materiał jest odporny na zabrudzenia, a drewniany stelaż zapewnia stabilność.

Najważniejsze cechy huśtawki ogrodowej typu hamak brazylijski to:

miękki i przyjemny, a zarazem wytrzymały materiał

szerokie zastosowanie - w ogrodzie, na tarasie, w domu...

design nawiązujący do brazylijskiej stylistyki.

Drewniana huśtawka ogrodowa to klasyczny wybór, który sprawdzi się w każdym ogródku. Wysokiej jakości impregnowane drewno, solidne wykończenie, stabilny stelaż i prosty, elegancki wygląd - wszystko to sprawia, że huśtawka wkomponuje się idealnie w design każdego ogródka.

Drewniana huśtawka ogrodowa zapewnia:

relaks 3 osobom w jednym czasie

stylową ozdobę ogródka

stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

łatwy, samodzielny montaż.

