Twoja szafa pęka w szwach? Codziennie rano w panice szukasz sukienki lub spódnicy, którą planowałaś założyć? Przy okazji porządków zdziwiona wyjmujesz z półki ciuchy, o których istnieniu kompletnie zapomniałaś? Tak, to może oznaczać że masz za dużo ubrań. My wolimy jednak inną wersję - prawdopodobnie twoja szafa jest za mała. Możesz wymienić ją na większą, albo lepiej rozplanować przestrzeń w tej, którą aktualnie posiadasz. To o wiele tańsze rozwiązanie, a przy tym równie skuteczne!

Reklama

4 triki na to, by zwiększyć ilość przestrzeni w szafie

Ustaw czubki butów w przeciwnych kierunkach. Zazwyczaj wszystkie pary obuwia trzymamy w identyczny sposób - albo ustawiając je noskami do frontu szafy, albo przodem do jej pleców. Tymczasem o wiele więcej pięknych szpilek i tenisówek zmieścisz, jeśli postawisz je nieco inaczej. Wszystkie lewe buty powinny być zwrócone noskami do frontu szafy, a wszystkie prawe tyłem (lub odwrotnie) - jak na powyższym zdjęciu.

Powieś drążki jak najwyżej. Zazwyczaj montujemy drążki do wieszania wieszaków na "rozsądnej" wysokości, a przestrzeń nad nimi pozostaje niewykorzystana. Umocuj je najwyżej jak się da, mimo że może to wyglądać śmiesznie - dzięki temu zyskasz dodatkowe miejsce w szafie. Powieś szpilki na drzwiach. Buty na obcasie są genialne w przechowywaniu. Nie muszą zajmować miejsca na półce, jeśli na drzwiach szafy powiesisz małe drążki. Wystarczy zawiesić na nich szpilki - obcasy genialnie się zaczepią! Zawieś szaliki i apaszki. Zamiast wrzucać je bezładnie na półkę, by zajmowały tam miejsce, wykorzystaj podobny trik jak przy butach na obcasie. Zamontuj na drzwiach szafy drążek i poprzewieszaj wszystkie szaliki i apaszki.

Czytaj więcej porad domowych