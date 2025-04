Jak zrobić kwietnik? Zrób to sama! W bardzo łatwy sposób możesz zrobić z oryginalną dekorację z drewnianej drabiny, która ozdobi każdy balkon, taras lub ogród. Dzięki niej efektownie wyeksponujesz rośliny i doniczki. Dowiedz się, jak szybko i przede wszystkim własnoręcznie stworzyć wyjątkowy kwietnik.

Do stworzenia kwietnika z drabiny potrzebujesz:

drewnianej drabiny

2 drewnianych desek o wymiarach około 80x35 cm (lub w innym, pasującym do Twojej drabiny rozmiarze)

1 wiadra białej farby akrylowej

wyrzynarki akumulatorowej (np. Bosch

PST 18 LI)  akumulatorowej szlifierki uniwersalnej (np. Bosch PSM 18 LI)

2-biegowej wiertarko-wkrętarki (np. Bosch PSR 18 LI-2)

systemu natryskowego do malowania (np. Bosch PFS 3000-2)

taśmy mierniczej

wkrętów do drewna o wymiarach 4x60 mm

ołówka

Krok 1.

Na początku musisz dopasować długość desek, które utworzą półki kwietnika, do rozmiarów swojej drabiny. W tym celu połóż poziomo deskę na przeciwległych szczeblach, do których później ją przymocujesz. Deska powinna wystawać około 20 cm po obu stronach szczebli. Zaznacz odległości ołówkiem. To samo zrób z drugą deską.

Krok 2.

Przy pomocy wyrzynarki przytnij deski wszerz w zaznaczonych wcześniej miejscach. Najlepiej, jeśli użyjesz wyżynarki akumulatorowej, która nie ma przeszkadzającego w pracy kabla. Pamiętaj o włożeniu okularów i rękawic ochronnych, które osłonią Twoje oczy i dłonie przed wiórami.

Krok 3.

Wygładź przycięte krawędzie. Najłatwiej zrobisz to używając akumulatorowej szlifierki wielofunkcyjnej (np. Bosch PSM 18 LI), która perfekcyjnie je wygładzi. Dzięki wbudowanemu modułowi ssącemu i pojemnikowi z mikrofiltrem na pył po wykonaniu całej pracy będzie wyjątkowo czysto.

Krok 4.

Teraz czas na przymocowanie desek do drabiny w taki sposób, by utworzyły półki kwietnika. Połóż je na szczeblach tak, by po obu stronach została taka sama przestrzeń na doniczki, a następnie skręć elementy konstrukcji przy pomocy wiertarko-wkrętarki i wkrętów do drewna.

Krok 5.

Gdy konstrukcja jest już gotowa, pomaluj ją przynajmniej dwoma warstwami farby akrylowej. Z zielenią i kolorowymi kwiatami świetnie będzie współgrała biel, ale możesz wybrać też inną barwę farby. W równomiernym i szybkim pokryciu nią kwietnika pomoże Ci system natryskowy. Po wyschnięciu farby ustaw na półkach doniczki z kwiatami.

