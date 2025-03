Krochmal to prosty, ale niezwykle wszechstronny środek, który od pokoleń wykorzystywany jest w domach. Choć kojarzy się głównie z usztywnianiem obrusów czy serwetek, ma również zastosowanie w pielęgnacji wrażliwej skóry, zwłaszcza u niemowląt. Zrobisz go z zaledwie dwóch składników, które na pewno masz w domu.

Reklama

Spis treści:

Krochmal to bardzo prosty roztwór mąki ziemniaczanej i wody, który w ostatnich latach wraca do łask. Wykorzystujemy go nie tylko do prania, ale także pielęgnacji. Ekologiczna receptura i bezpieczna formuła sprawia, że zdecydowanie warto mieć go w domu. Taki krochmal możesz wykorzystać do prania obrusów, serwetek czy białych koszul.

Składniki:

litr wody,

2-3 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Odlej szklankę zimnej wody i wymieszaj w niej mąkę ziemniaczaną, aż powstanie jednolita mieszanka bez grudek. Pozostałą wodę zagotuj w garnku. Do wrzącej wody powoli wlej mieszankę, cały czas mieszając. Gotuj na małym ogniu przez około minutę, aż krochmal zgęstnieje. Powinien mieć konsystencję płynnego kisielu. Odstaw do ostygnięcia i używaj zgodnie z przeznaczeniem.

fot. Jak zrobić krochmal/Adobe Stock, Parkin

Czy krochmal trzeba spłukać?

Zasadniczo krochmal nie wymaga spłukiwania, jeśli jest używany do usztywniania tkanin. Kiedy krochmal wyschnie, zostanie na tkaninie, nadając jej pożądany kształt i sztywność. Jednak w przypadku krochmalu stosowanego do kąpieli lub pielęgnacji skóry, konieczne jest dokładne spłukanie go po użyciu, aby nie podrażnić skóry.

Jak przygotować krochmal do prasowania?

Krochmal możesz też wykorzystać do przygotowania sprayu do prasowania. Jego stosowanie pomaga jeszcze bardziej usztywnić tkaniny, co szczególnie przydaje się przy prasowaniu obrusów, serwetek, koszul czy innych elementów odzieży.

Przygotuj krochmal według podstawowego przepisu, a następnie przelej go do butelki z rozpylaczem. Tuż przed prasowaniem spryskaj tkaninę równomiernie cienką warstwą krochmalu, a potem wyprasuj tkaninę jak zwykle, sugerując się oznaczeniami na metce.

Kąpiel w krochmalu to sposób na ukojenie podrażnionej skóry, szczególnie w przypadku egzemy, alergii czy pieluszkowego zapalenia skóry w przypadku maluchów. Przygotowanie jest równie proste. Kąpiel w krochmalu powinna trwać około 15-20 minut. Pamiętaj, aby skóra po kąpieli była jedynie delikatnie osuszona ręcznikiem - nie pocieraj jej, aby nie podrażnić.

Składniki:

2 litry wody,

4 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Rozmieszaj mąkę ziemniaczaną w szklance zimnej wody. Resztę wody zagotuj w garnku. Do wrzącej wody dodaj mieszankę z mąki, mieszając, aż zgęstnieje. Gotowy krochmal wlej do wanny z ciepłą wodą.

Krochmal dla niemowląt jest doskonały w pielęgnacji delikatnej skóry, zwłaszcza przy problemach z wysypką czy alergiami. Przygotowanie jest bardzo podobne do krochmalu do kąpieli, ale musisz lekko zmienić proporcje. Gotowy krochmal dodaj do wanienki z wodą o odpowiedniej temperaturze dla niemowlaka. Upewnij się, że krochmal jest dobrze rozpuszczony, aby uniknąć grudek, które mogłyby podrażnić skórę dziecka.

Składniki:

litr wody,

2 łyżki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Rozpuść mąkę ziemniaczaną w szklance zimnej wody. Zagotuj pozostałą wodę i dodaj rozpuszczoną mąkę, cały czas mieszając. Po krótkim zagotowaniu odstaw krochmal do ostygnięcia.

Krochmal możesz wykorzystać do usztywniania wielu tkanin i elementów garderoby czy mieszkania. Wykorzystywany jako płyn do moczenia czy w formie sprayu idealnie sprawdzi się w domowych porządkach.

Jak usztywnić dzianinę?

Dzianina, mimo swojej elastyczności, może czasami wymagać delikatnego usztywnienia, szczególnie przy projektach DIY lub podczas hobbystycznej produkcji własnej odzieży. Krochmal doskonale sprawdza się w tej roli, dodając tkaninie stabilności, ale nie ograniczając jej właściwości do lekkiego rozciągania się.

Przygotuj krochmal według przepisu podstawowego. W przypadku dzianiny możesz dodać nieco więcej wody, aby gotowy płyn był rzadszy.

Zanurz dzianinę w przygotowanym roztworze, a następnie delikatnie odciśnij nadmiar płynu.

Pozwól materiałowi wyschnąć, najlepiej rozłożyć go wtedy na płasko, aby zachować jego naturalny kształt. Krochmal pomoże usztywnić dzianinę, zachowując przy tym jej naturalną elastyczność, dzięki czemu idealnie nadaje się do odzieży, dodatków czy dekoracji (np. makramy).

Jak usztywnić firanki krochmalem?

Firany, szczególnie te wykonane z lekkich tkanin, mogą z czasem tracić swój kształt i elegancki wygląd. Krochmal jest w tym przypadku doskonałym rozwiązaniem! Przygotuj mocniejszy roztwór, a więc użyj nieco więcej mąki (na 1 litr wody daj 3-4 łyżki).

Zanurz firany w gorącym krochmalu na około 10-15 minut. Po tym czasie dokładnie wyciśnij firany. Rozwieś je, najlepiej od razu na drążku, aby mogły wyschnąć w naturalnym kształcie. Dzięki temu zachowają ładny kształt.

Czy można krochmalić koszule, które się nie gniotą?

Wiele nowoczesnych koszul jest wykonanych z tkanin, które nie gniotą się tak łatwo. Niemniej jednak, jeśli preferujesz te sztywniejsze, które łatwiej się prasują i wyglądają na bardziej formalne, śmiało możesz sięgnąć po krochmal.

Musisz jednak robić to ostrożnie, aby nie przesadzić z ilością krochmalu - wystarczy użyć niewielkiej ilości krochmalu w sprayu, aby uzyskać pożądany efekt.

Jak zrobić spray usztywniający tkaniny?

Aby zrobić taki spray, wystarczy przygotować bardziej rozcieńczony roztwór krochmalu, np. w proporcji: łyżka mąki ziemniaczanej na 1 litr wody. Przelej tak przygotowaną mieszankę do butelki ze sprayem.

Przed użyciem dokładnie wstrząśnij. Spryskaj równomiernie powierzchnię tkaniny, a następnie wyprasuj, aby uzyskać pożądany efekt.

Jak krochmalić serwetki?

Serwetki to tkaniny, które warto usztywnić, aby wyglądały elegancko i schludnie, szczególnie podczas uroczystości rodzinnych czy oficjalnych spotkań.

Aby to zrobić, przygotuj roztwór krochmalu według przepisu podstawowego, a następnie zanurz serwetki w gorącym krochmalu i pozwól im nasiąknąć przez kilka minut. Delikatnie wyciśnij nadmiar krochmalu i rozłóż serwetki na płasko, aby mogły wyschnąć. Kiedy wyschną, dodatkowo wyprasuj je, aby jeszcze mocniej utrwalić efekt.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na śnieżnobiałą pościel

Jak usunąć plamy z czerwonego wina?

Jak prać ręczniki, aby były miękkie i nie traciły koloru?