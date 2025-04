Zamarznięte szyby w samochodzie zimą to problem, który nie pozwala szybko ruszyć z miejsca. Na bieżąco szyby czyści zimowy płyn do spryskiwaczy, ale co robić, gdy samochód długo stał na mrozie?

Może się też zdarzyć, że płyn się skończył lub zamarzła pompka do spryskiwacza. Z pomocą przyjdzie domowy płyn do odmrażania szyb.

Przepis na domowy płyn do odmrażania szyb

Polanie przedniej szyby wodą nie rozwiąże problemu, a może go nasilić. Nigdy nie polewaj też szyb ciepłą wodą, ponieważ szyba może pęknąć, a karoseria szybko zacznie niszczeć.

By długie skrobanie szyb auta rankiem nie było potrzebne, przygotuj domowy odmrażacz do szyb. Stosowany regularnie zapobiegnie tworzeniu się grubej lodowej warstwy.

Składniki:

2 szklanki octu,

1 szklanka letniej wody.

Sposób przygotowania:

Ocet i wodę wymieszaj i wlej do butelki z atomizerem. Spryskaj szmatkę. Możesz też moczyć ją w płynie i przecierać szybę. Zabieg powtarzaj co 2 - 3 dni.

Stosując ocet do odmrażania szyb, nie spryskuj szyby bezpośrednio - ocet regularnie spływający na karoserię może uszkodzić lakier samochodowy.

Na noc możesz też przecierać szyby nierozcieńczonym octem, jeśli parkujesz na dworze.

Inny przepis na domowy płyn do odmrażania szyb to: alkohol izopropylowy wymieszany z płynem do naczyń. Na 1 butelkę alkoholu użyj 1 łyżki płynu do mycia naczyń. Wymieszaj i nanieś na oblodzone szyby. Po 30 sekundach zacznij je skrobać - lód bez problemu odpuści.

Podobny domowy odmrażacz do szyb możesz zrobić też z 3 porcji bezbarwnego denaturatu i 1 porcji wody. Zasada przygotowania i działania jest taka sama.

