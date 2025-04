Domówka... to jedna z najlepszych opcji jeśli chodzi o karnawałową imprezę! Organizując party w swoim domu (poznaj dodatki do mieszkania na wystrój mieszkania podczas imprezy) to gospodarz decyduje o terminie, konwencji i wreszcie tak istotnych elementach jak towarzystwo czy menu. Dodatkowo w zorganizowaniu olśniewającego i niezapomnianego party pomogą praktyczne gadżety, które zachwycą gości, a nam zapewnią tytuł Gospodyni Doskonałej. Nie masz pomysłu na temat imprezy? Znajdziesz ją w naszych specjalnych poradnikach! Dowiesz się z nich jak urządzić imprezę w stylu lat 80-tych, jak urządzić imprezę w stylu Hollywood oraz jak urządzić imprezę w rockowym stylu.

1. Ciekawie podane przekąski

Przygotowanie imprezy zaczyna się zwykle od jedzenia. Przekąski, przystawki, finger food czy gorące dania – niezależnie od tego, co znajdzie się na talerzach gości, dania powinny prezentować się odpowiednio. Rozłożone w formie szwedzkiego stołu w miseczkach i na półmiskach będą wyglądać okazale. W ich sprawnym „skubaniu” pomoże oryginalny zestaw do przekąsek (np. Amuze Gense, cena ok. 190 zł), który z wyglądu przypomina poduszkę do igieł albo… jeża. W naszym specjalnym kulinarnym poradniku znajdziesz dziesiątki przepisów na karnawałowe przekąski.

2. Stylowa gospodyni

Czasem jednak ciężko o elegancję, szczególnie kiedy biega się między kuchnią a stołem, jednocześnie zabawiając gości i serwując pyszności. Często zdarza się, że goście przychodzą za wcześnie i zastają panią domu w wirze kuchennych przygotowań. W takich sytuacjach warto mieć pod ręką elegancki fartuszek kuchenny. Nowoczesne fartuszki (np. superkobiece fartuszki Cookie) to już niemal kreacje kuchenne, bowiem mają różne fasony, zdobią je falbany, kokardy i koronki. W takim fartuszku można bez wstydu paradować pomiędzy gośmi!

3. Zestawy barmańskie

Tego typu dodatki do mieszkania możemy bez problemu można nabyć w wielu sklepach. Shaker, miarki, szczypce i pojemnik na lód, sito barmańskie i nóż do cytrusów – przy takim zaopatrzeniu nawet najbardziej wymyślny drink nie będzie problemem. Teraz tylko wystarczy zmiksować odpowiednie ingrediencje. Przyda się nam również dobra kostkarka (np. Gaggenau z serii Vario 400).

4. Oryginalne mixy muzyczne

Muzyka puszczana z komputera już na nikim nie robi wrażenia. Warto zainwestować na przykład w... gramofon na płyty winylowe, który pozwala ją wydobyć idealne brzmienie, a jednocześnie wygląda bardzo stylowo. Zadowoleni powinni być szczególnie zwolennicy klasycznego stylu, bo gramofon jest ciekawy z wyglądu to raz, a dwa przyjemnie jest pobawić się jego możliwościami.

5. Zaskakujące podarunki

Warto zaskoczyć gości nie tylko na wejściu, ale i również... przy wyjściu! Jakie będzie ich zdziwienie, gdy na odchodne dostaną od nas jakiś mały prezencik np. ręcznie wykonane kartki z podziękowaniem za udział w domówce i jakiś słodycz. To z pewnością sprawi, że gości będą jeszcze milej wspominać nasze imprezy, a nas uznają za wzorową organizatorkę!

