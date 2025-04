Choć przyjęcie pod chmurką jest łatwiejsze do zorganizowania niż impreza w domu, to jednak też warto się do niego starannie przygotować. Zwłaszcza gdy stół stoi w środku ogrodu i wszystkie dania trzeba donieść z domu. Zobacz nasze porady, jak zorganizować przyjęcie w ogrodzie! Dzięki temu wszystko pójdzie ci sprawniej.

9 wskazówek, jak zorganizować przyjęcie w ogrodzie

Aby jedzenie pozostało świeże, a napoje zimne, warto zaopatrzyć się w lodówkę turystyczną oraz termosy, do których możemy wlać zimny kompot lub gorącą kawę czy herbatę. Pamiętaj o tym zwłaszcza wtedy, gdy na dworze panuje upał. Dobrze jest zadbać o drobne, ale praktyczne udogodnienia, jak np. ciężarki do obrusa (kupisz w sklepach AGD za kilka złotych). Zapobiegną one podwiewaniu tkaniny przez wiatr. Sprawdzą się również specjalne ogrodowe serwetniki, tak skonstruowane (z obciążnikami lub klapkami), aby serwetek nie zwiały silniejsze podmuchy powietrza. Jeśli zabawa przewidziana jest do późnego wieczora, przyda się dodatkowe oświetlenie i kocyki, dzięki którym goście nie zmarzną. Bukiety kwiatów z własnego ogrodu to najpiękniejsza ozdoba przyjęcia. Możesz je umieścić w dekoracyjnych słoikach, puszkach, niewielkich konewkach. Jeśli zamierzasz ozdobić nimi stół, nie powinny być zbyt okazałe, bo wtedy będą przeszkadzać. W upalny dzień zimne napoje cieszą się wyjątkowym powodzeniem. Jeśli nie masz odpowiednio pojemnej lodówki, wykorzystaj cynową wanienkę lub ozdobną miskę. Nalej do niej zimnej wody, wsyp dużo pokruszonego lodu i umieść napoje. Możesz ozdobić naczynie główkami kwiatów lub samymi płatkami. Delikatne światełka świec mają wyjątkowy urok. Warto więc przygotować wiele małych świeczników i rozstawić je, gdzie tylko się da: na stole, wzdłuż ścieżek i rabat. Płomyki nie powinny wystawać poza naczynie. Słodkie napoje wabią owady, zwłaszcza osy. Oto pomysł, jak zabezpieczyć płyny przed latającymi intruzami. Szklankę można zastąpić słoikiem typu twist. Należy zrobić w nakrętce otwór i włożyć do niego rurkę. Sok, kompot, lemoniada będą już bezpieczne! Jeśli masz w ogródku miętę, melisę czy trawę cytrynową, dodaj świeże listki, a nawet całe gałązki, do wody lub kompotu. Zioła podniosą smak napojów i będą dodatkową dekoracją. Przed włożeniem do naczynia warto je lekko zgnieść, aby uwolniły więcej aromatu. Poduszki na krzesłach zapewnią komfort siedzenia, zaś pledy ochronią przed nocnym chłodem, który wydaje się szczególnie dotkliwy po ciepłym dniu. Warto też zawczasu pomyśleć o środkach odstraszających komary, bo owady te stają się bardzo aktywne wieczorem.

