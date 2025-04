Coraz popularniejszym sprzętem w naszych kuchniach są zmywarki do naczyń, jeżeli jednak ręcznie myjesz swoje naczynia pamiętaj o kilku zasadach ułatwiających pracę, jak i pozwalających oszczędzić wodę.

Kilka prostych zasad

Do zmywania naczyń używaj jednej przegrody w zlewie lub włóż do komory zlewu miskę. Naczynia zmywaj w gorącej wodzie. Nigdy nie myj naczyń pod bieżącą wodą. Używaj niewielką ilość płynu. Od ilości wytworzonej piany nie zależy jakość zmywania naczyń. Pamiętaj, abyś pracowała zawsze w gumowych rękawiczkach wówczas nie zniszczysz sobie rąk.

Kolejność jest ważna

Zmywając ręcznie naczynia niezwykle istotne jest, abyś przestrzegała określonej kolejności wykonywania pracy. Najpierw umyj szklanki. Do płukania szklanek zawsze używaj zimniej wody – gorąca woda mogłaby spowodować pęknięcie cienkiego szkła. Następnie zmyj rzeczy z porcelany, potem sztućce, a na końcu garnki i patelnie.

Jeżeli dojdzie do zatłuszczenia wody koniecznie ją wymień zanim włożysz kolejne brudne rzeczy.

Nie gromadź zabrudzonych talerzy

Nigdy nie namaczaj naczyń przez cały dzień, aby zmyć je dopiero wieczorem wszystkie razem, gdyż duża ilość naczyń może spowodować zniechęcenie do pracy. Jest to również siedlisko bakterii, gdyż wilgotne środowisko sprzyja ich rozwojowi.

Do zadań specjalnych

Jeżeli masz do zmycia delikatne kieliszki czy to szklane czy kryształowe połóż na dnie zlewozmywaka ściereczkę, w ten sposób uchronisz te kruche naczynia przed stłuczeniem czy wyszczerbieniem.

Do umycia przypalonego garnka zastosuj proszek do prania ( ulegający biodegradacji) i mocz z nim garnek przez kilka godzin, a następnie zagotuj wodę z proszkiem i przypalonym jedzeniem. Powinno to spowodować łatwe usunięcie resztek z garnka.

