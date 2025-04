Pranie – czynność, którą każdy z nas wykonuje przynajmniej raz w tygodniu. Co może pójść nie tak? Wydaje się, że załadowanie pralki, wybranie odpowiedniego programu i nasypanie proszku to prosta sprawa. Okazuje się jednak, że łatwi można zwiększyć efektywność prania, wykonując kilka prostych kroków. Zobacz, jak to zrobić!

Nie przepełniaj bębna pralki

Każde urządzenie ma inną pojemność, lecz niezależnie od tego, czy twoja pralka może pomieścić 6 czy 8 kg odzieży, warto nie przepełniać jej w czasie prania. Ubrania powinny zajmować około ¾ objętości bębna, by swobodnie poruszać się podczas jego obrotów. Zapewni to skuteczne usuwanie plam i brak osadów z proszku czy płynu.

Dobieraj odpowiedni program do rodzaju pranych tkanin

Niby oczywiste, lecz często nie zastanawiamy się nad tym, piorąc wszystko w krótkim, codziennym programie, by zaoszczędzić na czasie. Nie jest to dobre rozwiązanie – materiały mają różne właściwości, należy więc dopasować do nich odpowiedni program, by cieszyć się nieskazitelną czystością prania.

Raz na pół roku czyść filtr pralki

To proste! Filtr znajduje się z reguły na dole urządzenia i łatwo się do niego dostać. Wystarczy raz na kilka miesięcy przetrzeć go wodą z mydłem, by usunąć zalegające tam osady. Dzięki takiemu działaniu nie znajdą się one na świeżo wyjętych z pralki ubraniach.

Wybierz odpowiedni detergent

Dobór żelu, proszku lub kapsułek to ważny element udanego prania. Jeśli zależy ci na higienicznej czystości i świeżości, warto sięgnąć po żel do prania i kapsułki Persil Hygienic Cleanliness Against Bad Odors. Delikatnie, lecz skutecznie usuwają plamy i zapewniają długotrwałą świeżość prania i neutralizację nieprzyjemnych zapachów.

Zwracaj uwagę na kolejność ubrań wkładanych do pralki



Choć nie jest to oczywiste, okazuje się, że może mieć to znaczenie. Jak poprawnie to robić? Zacznij od najmniejszych elementów, takich jak skarpetki czy cienkie bluzki. Później po kolei dopełniaj bęben większymi rzeczami. Taka metoda to gwarancja skutecznego doprania wszystkich ubrań.

