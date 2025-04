Znajdź swój rachunek za energię elektryczną i przeczytaj, jaka firma jest tzw. operatorem systemu dystrybucyjnego.

Reklama

Na terenie Polski jest kilku operatorów:

PGE

ENEA

TAURON

ENERGA

RWE

A więc na rachunku znajdziesz jedną z tych firm. Jej zmienić nie możesz, ponieważ operatorzy systemu dystrybucyjnego mają swoje rejony działania. Ale twój operator współpracuje z wieloma sprzedawcami energii, którzy sprzedają ją po rożnych cenach.

Dlatego możesz zmienić firmę sprzedawcę (inaczej dostawcę). Dane obecnego sprzedawcy, potrzebne do wypowiedzenia umowy, także znajdziesz na rachunkach za energię. Adresy konkurencji udostępni ci operator, jeśli zadzwonisz do jego biura.

Możesz ich także znaleźć na stronie: www.maszwybor.ure.gov.pl. Na tej stronie jest także kalkulator internetowy pozwalający obliczyć, czy oferta konkurencyjnego sprzedawcy jest korzystniejsza. Gdy już będziesz pewna że znalazłaś odpowiedniego sprzedawcę, możesz podpisać z nim umowę i wypowiedzieć dotychczasową.



Jak zmienić dostawcę energii - 5 prostych kroków:



1. Zawrzyj nową umowę sprzedaży

Poproś pracownika nowego sprzedawcy, gdy już go wybierzesz, aby pomógł ci wypełnić formularz. Należy tylko zastrzec, i koniecznie to wpisać, aby umowa weszła w życie z dniem wygaśnięcia starej. Gwarantuje to ciągłość sprzedaży. Umowę możesz zawrzeć tylko na rok, jeśli sądzisz, że w tym czasie uda ci się znaleźć jeszcze korzystniejszą ofertę i znów będziesz chciała zmienić sprzedawcę. Jeśli go nie znajdziesz, po prostu przedłużysz dotychczasową umowę.



2. Wypowiedz dotychczasową umowę

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy jest to zazwyczaj tzw. umowa kompleksowa, czyli obejmująca zarówno warunki sprzedaży energii, jak i świadczenia usługi dystrybucji. Może to w twoim imieniu zrobić nowy sprzedawca, oszczędzisz w ten sposób czas.



3. Zmień umowę z operatorem

Wprawdzie operator, jak już napisaliśmy wyżej, nie zmienia się, ale zmniejsza się zakres jego usług, z jakich będziesz korzystać. Odtąd będzie on świadczył ci tylko usługi dystrybucji. Dlatego umowa musi być trochę inna. Istotne jest, że tę nową umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony. Przy kolejnych zmianach sprzedawców nie musisz jej już wypowiadać i zawierać nowej.



4. Zgłoś zmianę sprzedawcy

To również robisz przy okazji wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Po prostu wypełniasz kolejny formularz, aby oficjalnie poinformować operatora o swojej decyzji zmiany firmy sprzedającej energię.



5. Końcowe rozliczenie

W ustalonym terminie zjawi się u ciebie przedstawiciel operatora. Odczyta stan licznika i, jeśli jest taka konieczność, wymieni go na nowy. Za kilka dni otrzymasz ostatnią fakturę od starego sprzedawcy.



Przeczytaj także:

Z czego wynika cena energii elektrycznej?

Jak zmniejszyć zużycie prądu w kuchni?

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani domu".