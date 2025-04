Czyszczenie drewnianej deski do krojenia jest problematyczne. Nie wolno jej przecież wkładać do zmywarki. Również użycie zbyt dużej ilości wody przy ręcznym myciu, także może przyspieszyć zniszczenie tego przedmiotu. Jak więc zdezynfekować drewnianą deskę do krojenia w taki sposób, aby nie uległa uszkodzeniu, ale by nie znajdowały się już na niej żadne bakterie, pochodzące np. z mięs lub ryb?

Reklama

Deska ma kontakt z różnymi produktami. Jeśli przyrządzasz na niej surowe mięso, musisz od razu zadbać o dokładne pozbycie się wszystkich zarazków, jakie potem mogłyby przedostać się na żywność, którą będziesz później kroić.

Deska kuchenna: jak o nią dbać?

Jakie są domowe sposoby na dezynfekcję drewnianej deski do krojenia? My polecamy 3!

Przetrzyj powierzchnię połówką cytryny, a potem delikatnie wypłucz ciepłą wodą. Skrop deskę wodą utlenioną i ostrożnie przemyj. Skrop powierzchnię octem, a potem delikatnie umyj.

Reklama

Bakterie znikną, a twoja deska będzie całkowicie bezpieczna!