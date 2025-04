Jak zamaskować otarcia na białych butach? Jest na to kilka sposobów. W zależności od materiału, z jakiego wykonane są buty, a także od stopnia zabrudzenia, zadrapania czy otarcia, możesz wykorzystać różne metody. W sklepach dostępne są specjalne preparaty, ale możesz sięgnąć także po domowe albo drogeryjne sposoby.

Czasem wystarczy tylko drobne potknięcie albo spacer po kamienistej drodze, aby twoje buty były zadrapane i miały nieestetyczne otarcia. Dotyczy to zarówno butów ze sztucznej, jak i naturalnej skóry, a także obuwia lakierowanego.

W przypadku butów materiałowych otarcie jest mniej widoczne, a ewentualne zadrapania można zaszyć albo wykorzystać specjalne, wzorzyste naszywki. Buty z pozostałych materiałów, szczególnie białe, mogą być dość problematyczne.

Magiczna gąbka to prawdziwa rewolucja w sprzątaniu. Może poradzić sobie nawet z bardzo trudnymi zabrudzeniami. Oczywiście nie usuną zadrapań, ale mogą zmniejszyć ich widoczność, jeśli dookoła otarcia czy uszkodzenia są brudne ślady.

Delikatnie zwilż gąbkę, a następnie bardzo ostrożne pocieraj obuwie. Magiczna gąbka ma strukturę o ściernych właściwościach, dlatego musisz bardzo uważać, aby jeszcze bardziej nie uszkodzić materiału.

Zarysowania na białych butach bywają bardzo trudne do usunięcia, dlatego sklepu obuwnicze oferują specjalne pasty do maskowania otarć. Nazywane są czasem korektorami i występują w formie buteleczki z aplikatorem typu gąbeczka. Wystarczy delikatnie pocierać nią obuwie, aby otarcie zostało zamaskowane. To dość skuteczne rozwiązanie, choć z bardzo dużymi zadrapaniami sobie nie poradzi.

Jeśli poza otarciami twoje buty wymagają gruntownego czyszczenia, możesz spróbować wyczyścić je mleczkiem kuchennym typu Cif. Możesz także sięgnąć po mieszankę wody i octu. Zwilż nią miękką szmatkę, a następnie delikatnie pocieraj. Jeśli na butach są otarcia lub zadrapania, kieruj ściereczkę tak, aby lekko "ugłaskać" materiał.

Pamiętaj, aby pod koniec buty przetrzeć czystą, mokrą szmatką albo wypłukać pod wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Możesz sięgnąć także po specjalne pianki do czyszczenia skórzanego obuwia. Są bardzo łagodne, a przy tym skuteczne.

