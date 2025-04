Miłośnicy storczyków często pytają, jak zaszczepić te kwiaty. Orchidee (storczyki) tworzą dużo nasion, ale w domu trudno dochować się z nich nowych roślin. Nawet jeśli jakieś nasionko wykiełkuje i będzie rosło, to pierwsze kwiaty mogą pojawić się dopiero po kilku latach. W domu najłatwiej podzielić dużego storczyka na dwa mniejsze. Niektóre storczyki wytwarzają też na bulwie lub na pędzie kwiatowym młode rośliny (potomstwo), które można oddzielić od dorosłego i posadzić do doniczki.

Reklama

Keiki czyli mały storczyk

Można zaszczepić storczyka z tzw. keiki. Nazwa keiki pochodzi z Hawajów i oznacza dziecko, w tym wypadku dziecko rośliny. Tworzy się na pędzie kwiatowym najbardziej popularnego w naszych domach storczyka o nazwie falenopsis. Można je tam zostawić i będzie rosnąć dalej. Potem wytworzy pęd kwiatowy i zakwitnie. Ale wyrośnięte keiki można oddzielić od dorosłego (gdy osiągnie wysokość kilku centymetrów i wytworzy korzenie. Sadzi się taką sadzonkę do nowej doniczki i cierpliwie czeka na kwiaty. Czasem zaszczepione storczyki kwitną już po roku.

Podział dużego storczyka na mniejsze

Można zaszczepić storczyka (rozmnożyć), podczas przesadzania dużego, rozrośniętego okazu. Czasem tak podzielone storczyki szybko się rozrastają i bardzo intensywnie kwitną. Ale niektóre aklimatyzują się dość długo i trzeba dać im czas, aż zaczną intensywnie rosnąć i wypuszczą pęd kwiatowy.

Co zrobić, by storczyk wytworzył keiki

Przede wszystkim nie należy obcinać całego pędu kwiatowego, gdy storczyk przekwitnie. Obcina się go tylko do kolanka. Może z niego wyrosnąć nowy pęd kwiatowy lub właśnie keiki, czyli dziecko. Zdarza się, ze storczyk jednocześnie wypuszcza i pęd kwiatowy i keiki. Jednak musi to być egzemplarz o szczególnie dobrej kondycji. Wtedy można szczepić storczyka niemal co roku. Kondycja i zdolność do wytwarzania odnóżek do szczepienia zależy od pielęgnacji storczyków. Najlepsze jest podłoże do orchidei (czyli storczyków) wymieszane z keramzytem. Ważne także, by w powietrzu wokół rośliny było sporo wilgoci.

Reklama

Jak szczepić storczyka z keiki