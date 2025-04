Zastanawiasz się, jak zapakować prezent w oryginalny sposób? Mamy na to pomysł! Zamiast zlecać pakowanie ekspedientce w sklepie, możesz zrobić to samodzielnie. To świetna alternatywa dla standardowych, gotowych opakowań. Sprawdź, jak pakować prezenty, by wyróżniały się wśród innych niespodzianek!

Oto czego będziesz potrzebować:

Bibuła

Szary papier

Szary sznurek

Nitka z igłą

Jak zapakować prezent w papier i ozdobić kokardą-kwiatem?

Prezent opakuj szarym papierem i przewiąż sznurkiem. Na bibule narysuj prostokąt i wytnij go. Złóż prostokąt na 3 części. Wytnij wzór. Ułóż kilka wyciętych wzorów tak, by leżały jeden na drugim. Zszyj wycięte i ułożone wzory.

Przygotowaną ozdobę przywiąż sznurkiem do prezentu. Pakując prezent sama i robiąc oryginalną kokardę masz gwarancję, że twój podarunek będzie wyglądał wyjątkowo i na pewno wyróżni się wśród innych prezentów!

To świetny sposób, jeśli szukasz oryginalnego sposobu, jak zapakować prezent dla bliskiego. Jeśli jednak wolisz coś prostszego, zapakuj pudełko w prosty szary papier i przewiąż błyszczącą wstążką.

Oryginalne sposoby na pakowanie prezentu

Jak pogodzić zajmowanie się dziećmi i pakowanie prezentów? Jeśli już są za duże, by wierzyć w Świętego Mikołaja (a w końcu kto by chciał psuć im niespodziankę), możesz zaangażować je w dekoracje.

Jak zapakować prezenty razem z dziećmi? Z pewnością będą się doskonale bawiły podczas tworzenia własnego papieru prezentowego. Wystarczy do tego ziemniak, którego przetniesz na pół i stworzysz z niego pieczątkę: na przykład w kształcie choinki, gwiazdki lub serduszka. Do tego będziesz potrzebować odrobiny farby plakatowej, szarego papieru i małego ochotnika.

Możesz też przygotować wyjątkowe ozdoby do prezentów. Laski cynamonu, świerk, orzechy i ostrokrzew to twoi sprzymierzeńcy, jeśli zastanawiasz się, jak zapakować prezent świąteczny. Za pomocą kleju na gorąco stwórz z nich mini stroik. W ten sam sposób możesz przygotować ozdoby na wigilijny stół.

