Rybki są dużo mniej kłopotliwe od innych zwierząt. Obserwowanie kolorowych gupików, skalarów czy glonojada, który zabawnie otwiera pyszczek jest przyjemne i odstresowuje. Załóż więc akwarium w swoim domu!



5 kroków, dzięki którym założysz akwarium



Krok 1. - wybór miejsca dla akwarium

Wybierz miejsce dla zbiornika. Powinno być zacienione, słońce sprzyja rozwojowi glonów i nadmiernemu nagrzewaniu się wody. Dobrze, gdy w pobliżu jest gniazdko elektryczne – trzeba będzie podłączyć filtr, grzałkę, oświetlenie. Pod dno warto podłożyć matę ochronną, która odizoluje zbiornik od mebla i zamortyzuje ewentualne wstrząsy.



Krok 2. - zakup akwarium

Kup pojemnik. Początkujący akwarysta powinien zaopatrzyć się w pojemnik o pojemności ok. 100 l (80x35x40 cm). Nowego nie trzeba myć, używane – należy wyczyścić. Za tylną ścianką można umieścić tło, wówczas akwarium wydaje się większe. Zanim wpuścisz do niego ryby, akwarium musi "dojrzeć". Trzeba je urządzić, nalać wody i dopiero po ok. 5-7 dniach zarybić. Cena zbiornika - od 40 zł.



Krok 3. - zakup podłoża do akwarium

Zaopatrz się w podłoże. Najlepiej kup je w sklepie akwarystycznym (od 15 zł). Przed wsypaniem do zbiornika dobrze je przepłucz mocnym strumieniem wody.



Krok 4. - wyposażenie i rośliny do akwarium



Umieść niezbędne wyposażenie i posadź rośliny. Wszystkie elementy dekoracyjne (kamienie, muszle, itp.) przed włożeniem do wody dokładnie wyszoruj szczotką pod bieżącą wodą. Posadź rośliny. Na początek wybierz niezbyt delikatne i tanie, np. nurzańce śrubowe, zwartki, moczarki, kabomby, żabienice. Przed posadzeniem przytnij końce korzeni oraz usuń uszkodzone i obumarłe liście. Rośliny umieść w podłożu tak, by nasada korzeni była nieco widoczna. Niskie z przodu, wysokie w głębi. Ostrożnie dolej wody, aż po brzeg akwarium.



Krok 5. - wybór rybek do akwarium



Wybierz ryby. W sklepach można kupić ponad 500 różnych gatunków. Kieruj się jednak nie tylko ich urodą, ale przede wszystkim podobnymi wymaganiami co do wody, światła, wielkości zbiornika i pokarmu. Najlepiej poproś o pomoc doświadczonego sprzedawcę w sklepie. By nie zagęścić zbytnio akwarium warto trzymać się zasady: 1 litr wody na 1 cm długości ryby. Rybki pakowane są zwykle w foliowe woreczki.

Zanim wpuścisz je do zbiornika połóż torebkę na lustrze wody (na ok. 20 minut), by temperatura wody w torebce i akwarium wyrównała się. Po tym czasie wyjmij je ręką z woreczka i wpuść do akwarium. Wody użytej do transportu nie wlewaj do akwarium!

Początkujący akwaryści powinni wybrać rybki łatwe w pielęgnacji: neony, bystrzyki czerwone, hokejówki amazońskie, gurami, brzanki, danio pręgowane, skalary.



To ci się przyda - niezbędne wyposażenie akwarium:

Grzałka. Zwłaszcza, gdy hodujesz ryby pochodzące z tropików. Wymagają one wody o temp. ok. 25 °C. Do akwarium o pojemności 100 l wystarczy grzałka o mocy 100W.

Grzałka. Zwłaszcza, gdy hodujesz ryby pochodzące z tropików. Wymagają one wody o temp. ok. 25 °C. Do akwarium o pojemności 100 l wystarczy grzałka o mocy 100W.

Filtr. Usuwa gromadzące się w akwarium zanieczyszczenia i redukuje szkodliwe substancje powstające z resztek pokarmowych, obumarłych roślin i odchodów ryb. Trzeba go czyścić co 3-4 tygodnie.

Pompka - brzęczyk. Pompując powietrze powoduje przepływ wody przez filtr i dostarcza rybom tlen. Mocuje się ją powyżej lustra wody.

Lampy. Oświetlając akwarium podkreślają urodę ryb i roślin. Promienie świetlne powodują też wytwarzania chlorofilu w roślinach, dzięki czemu lepiej rosną i są dorodniejsze. Najlepiej zastosować świetlówki. Na akwarium o poj. 100 l wystarczy świetlówka o mocy 50 W.

Termometr. Służy do kontroli temperatury wody.

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".