Wszystko wskazuje na to, że stan, który miał być tylko przejściowy, zostanie z nami na dłużej. Szefowie firm dostrzegli, że pracownik wykonujący swoje zadania z domu jest równie efektywny. Musimy na serio zaplanować sobie pracę w domu, wygospodarować stałe miejsce i szczególnie o nie zadbać. Odpowiednie warunki pracy wpływają na naszą wydajność i mogą sprawić, że mniej się męczymy.

Choć na początku możliwość pracy w łóżku, wśród ulubionych poduszek i kocyków wydawała się nam atrakcyjna, już wiemy, że na dłuższą metę tak się nie da. Potrzebujemy stołu lub biurka i wygodnego krzesła. Koncentracji nie sprzyja też domowy strój – piżama lub powyciągane dresy są dobre, gdy chcemy się zrelaksować, ale nie wtedy, gdy musimy pobudzić szare komórki do działania. W czasie pracy w domowym biurze warto włożyć strój bardziej oficjalny, niekoniecznie sztywną garsonkę, ale przynajmniej zestaw, w którym wyszłybyśmy na spotkanie ze znajomymi.

Sprzątanie domowego biura



Niezmiernie ważna podczas pracy w domu jest czystość otoczenia. Nie bez powodu biura sprzątane są każdego dnia. Niektóre osoby wręcz kompulsywnie porządkują przestrzeń przed przystąpieniem do wykonania ważnego zadania, ale z tym akurat nie musimy przesadzać. Jeśli nie wykonujemy pracy laboratoryjnej lub nie gotujemy dla innych ludzi, przesadna sterylność nie jest niezbędna. Trudno jednak się skupić i stworzyć porywającą prezentację z błyskotliwą pointą, gdy przed oczami piętrzy nam się sterta wymieszanych ubrań czekających na prasowanie, wszędzie stoją używane naczynia, a na klawiaturze zebrały się już widoczne kłębki kurzu.

Stanowisko pracy powinno być oddzielone od reszty mieszkania i urządzone dość ascetycznie. O czystość klawiatury, telefonu i innych narzędzi należy dbać regularnie, przecierając je preparatami polecanymi przez producentów tych urządzeń. Warto pamiętać, że często używane sprzęty biurowe, a szczególnie telefony komórkowe, są siedliskiem większej ilości bakterii niż urządzenia sanitarne. Znajdziemy tu groźne bakterie E.coli, resztki jedzenia, złuszczony naskórek, łój, pot, pleśnie i grzyby… Wystarczy. I tak zabrzmiało groźnie. Tak więc – do dzieła. Przynajmniej raz w tygodniu nasze domowe biuro powinno być sprzątnięte na błysk. Do czyszczenia klawiatur, komórek i innych urządzeń biurowych możemy użyć preparatów na bazie alkoholu izopropylenowego lub benzyny ekstrakcyjnej.

Zapachy a praca w domu

Co jeszcze w szczególny sposób może nam przeszkadzać w skupieniu? Dla odmiany to, czego nie widać, czyli… brzydkie zapachy. Jak bowiem przygotować referat, gdy w nosie wciąż kręci woń wczorajszych kotletów mielonych i nie wiadomo skąd wydobywa się brzydki zapach mokrego psa? Jasne, to są bardzo skrajne przykłady. Jednak zapach, który wciąż niepostrzeżenie nam towarzyszy, potrafi drażnić, działać kojąco, usypiać lub dodawać energii.

Zapachy których nie lubimy, z łatwością wnikają w tkaniny. Mamy je w ubraniach, w kocach i narzutach na łóżka, w dywanach i w chodniczkach, w zasłonach i firanach, w tapicerce naszych domowych mebli… W firmowych biurach jest niewiele miękkich tkanin, ale trudno wyobrazić sobie mieszkanie składające się z samych biurek i foteli wyłożonych skóropodobnym tworzywem, które wystarczy przetrzeć szmatką.

Tekstylia domowe należy regularnie prać w środkach, które nie tylko usuną z nich brud i brzydki zapach, ale wręcz zmagazynują przyjemny aromat i będą go oddawać jeszcze długo po praniu. Ta metoda jest najskuteczniejsza i zapewnia najlepszy, trwały efekt. Warunkiem jednak jest to, by do prania ulubionych tkanin wybierać środki delikatne, które ich nie uszkodzą, a jednocześnie takie, które poradzą sobie z nieprzyjemnymi zapachami.

Zadbaj o to, by środki czystości, jakich używasz były wyłącznie najwyższej jakości. Tkaniny magazynują przecież nie tylko nieprzyjemne zapachy, ale również te, które się nam podobają. Koce i poduszki wyprane w dobrym preparacie będą pachniały jeszcze przez kilka tygodni, tworząc wrażenie higienicznej czystości i dbając o specyficzny, niepowtarzalny mikroklimat mieszkania i naszego domowego biura. Pamiętaj, że niezauważalny towarzysz – zapach – w dużej mierze odpowiada za nasze samopoczucie, aktywność i kreatywność.

