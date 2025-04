Niestety, wiele kobiet zna na pamięć ten smutny scenariusz - podczas gdy ona zmywa stertę brudnych naczyń, odkurza całe mieszkanie, nastawia pralkę i gotuje obiad, on po raz kolejny kładzie się na kanapie i swoją aktywność ogranicza do przełączania kanałów pilotem. Bardzo często zdarza się tak, że mężczyzna wychowywany jest w przekonaniu, że to żona powinna wykonywać wszystkie domowe obowiązki. Jak to zmienić? Jak zmotywować faceta do sprzątania?

1. Nie rzucaj subtelnych aluzji

Jeśli zazwyczaj rzucasz hasło: "Te brudne naczynia zaraz same wyjdą ze zlewu, a ja taka jestem zmęczona...", to prawdopodobnie w odpowiedzi słyszysz: "Nie przejmuj się kotku, nic się nie stanie, jeśli pozmywasz jutro".

Przekaz powinien być jak najprostszy - jeżeli zależy ci na tym, żeby twój facet wyręczył cię w zmywaniu naczyń, pomimo że na ogół nie ma tego w zwyczaju, powiedz mu to wprost. Nie baw się w niedomówienia!

2. Nie wyręczaj w domowych obowiązkach

Jeżeli najczęściej masz w zwyczaju robić za swojego partnera dosłownie wszystko, nie oczekuj cudu z dnia na dzień. Nie zrozumie, dlaczego nagle przestałaś zbierać z podłogi jego brudne skarpetki i ścierać okruchy ze stołu po jego śniadaniu.

Przede wszystkim - przestań we wszystkim wyręczać swojego mężczyznę. Nawet, jeśli twierdzi że absolutnie ma dwie lewe ręce, jeśli chodzi o sprzątanie!

3. Często chwal

Chyba każda z nas uwielbia pochwały i komplementy pod swoim adresem. Jasne, że wolimy słyszeć "Masz piękne oczy!" lub "Cudownie wyglądasz w tej sukience" niż "Sprzątasz jak zawodowiec!", ale miłe słowa mogą być twoją tajną bronią we wdrażaniu męża w obowiązki domowe.

Pamiętaj jednak, aby nie popaść w skrajną przesadę. Godzinne peany pochwalne na cześć umytego klozetu nasuną podejrzenie, że nie jesteś szczera w swoich zachwytach.

4. Przygotuj harmonogram

Warto przygotować wyraźny podział obowiązków, który będzie uwzględniał zadania należące zarówno do jednej, jak i do drugiej strony. Ustalcie, kto będzie odpowiedzialny za wynoszenie śmieci, a kto zajmie się podlewaniem kwiatków. Kto zmywa naczynia, a kto sprząta łazienkę.

Rozpiska może być przygotowana również z podziałem na dni tygodnia - twój partner może przecież odkurzać we wtorki, a ty w soboty. Po pewnym czasie nie będziecie już potrzebować harmonogramu "na piśmie"!

5. Zastosuj strajk

Czasem bywa tak, że nie pomagają ani prośby, ani pochwały, ani harmonogramy. W skrajnych przypadkach wiele kobiet stosuje wtedy metodę strajku. Przestają zmywać, prać, prasować i sprzątać (albo wykonują obowiązki tylko bezpośrednio związane z własną osobą, tzn. piorą tylko swoje ubrania).

Nawet jeśli początkowo twój mąż będzie obojętny, po pewnym czasie na pewno zwróci uwagę na fakt, że w szufladzie skończyły się czyste skarpetki, na półce nie ma żadnego kubka, a śmieci wypadają z kosza. Może wtedy wreszcie bardziej doceni ogrom pracy, który wkładasz w prowadzenie domu?

