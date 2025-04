Latające mrówki w mieszkaniu pojawiają się najczęściej w lipcu. Nie trzeba się ich bać, tym bardziej, że nie zagrzeją długo miejsca w naszych domach. Jednak widok tych szybko poruszających się w okolicach okien owadów, nie należy do przyjemnych. Zwłaszcza, że zazwyczaj mrówki ze skrzydłami pojawiają się w dużej ilości. Jeśli chcesz pozbyć się latających mrówek, możesz wykorzystać zarówno gotowe preparaty na mrówki, jak i domowe sposoby.

Reklama

Spis treści:

Latające mrówki lubią wchodzić do mieszkań, ale ty nie musisz chcieć ich gościć. Jeśli nie chcesz zamykać wszystkich okien ani drzwi balkonowych, sięgnij po preparaty odstraszające nie tylko te, ale i inne owady czy insekty.

Najpopularniejsze w walce z latającymi mrówkami są:

preparaty na owady latające w sprayu, granulacie, proszku,

odstraszacze do kontaktu emitujące ultradźwięki,

aceton,

moskitiera.

Jeśli chcesz szybko pozbyć się latających mrówek, sięgnij po dostępne w sklepach środki w sprayu. Wystarczy spryskać miejsca, w których gromadzą się latające mrówki. Czynność trzeba jednak powtarzać, ponieważ w ciągu kilku kolejnych dni, będą pojawiać się nowe. Pamiętaj także o wywietrzeniu mieszkania.

Możesz też zastosować środki w granulkach lub w proszku. Ta metoda nie jest jednak bezpieczna, jeśli w domu są małe dzieci lub domowe zwierzęta. Ramy okienne możesz przetrzeć acetonem, ale uwaga: aceton to silny środek, niebezpieczny dla większości powierzchni. Wypróbuj wcześniej, czy nie zniszczy okna.

Staraj się też wybierać produkt z czystym składem - zmywacz do paznokci może mieć substancje zapachowe lub środki pielęgnujące (np. dłonie), które nie są bezpieczne dla tworzyw sztucznych. Czysty aceton będzie najlepszym rozwiązaniem.

fot. Sposoby na latające mrówki/Adobe Stock, nickalbi

Przed inwazją skrzydlatych mrówek dobrze zabezpiecza moskitiera. Latające mrówki są większe od faraonek, przez co nie przedostaną się nawet przez niezbyt gęsto utkaną siatkę.

Moskitierę na drzwi lub okna wieszasz raz na kilka lat.

Jeśli nie chcesz tępić fruwających mrówek, możesz spróbować je wygonić. Niektóre zapachy odstraszają mrówki ze skrzydłami, dzięki czemu te szybciej wynoszą się z mieszkania.

Najlepsze domowe sposoby na latające mrówki to:

ocet,

sól,

miód.

Większość owadów nie znosi zapachu octu. Aby wytępić latające mrówki, przygotuj roztwór z gorącej wody, octu i soli. Przetrzyj płynem miejsca, w których gromadzą się mrówki ze skrzydłami.

Jeśli chcesz stworzyć pułapkę, wykorzystaj miód. Wystarczy wyłożyć trochę miodu na talerzyk, mrówki zwabione jego zapachem przykleją się do talerzyka. Możesz też spróbować wykorzystać sok z cytryny lub cynamon - to także zapachy, za którymi latające mrówki nie przepadają.

fot. Latające mrówki: domowe sposoby/Adobe Stock, TnzR

Mrówki ze skrzydłami to hurtnice, mają około 0,5 cm długości i dobrze widoczne skrzydła. Są to samice, które w przyszłości zostaną królowymi. Samce również posiadają skrzydła, jednak owady te giną po zapłodnieniu.

W okresie rozrodu, czyli tuż po zapłodnieniu, latające mrówki szukają miejsca, w którym mogłyby założyć gniazdo. To dlatego wpadają do mieszkań, ale zwykle szybko je opuszczają. Często poruszają się w okolicach doniczek, bo ziemia wydaje się im dobrym miejscem do tego, by założyć gniazdo. Ale bez obaw - to, że latające mrówki pojawiły się w mieszkaniu, wcale nie oznacza, że robią wszystko, by w nim zostać. Mogą odwiedzać nasze domy bez wyraźnego powodu, np. w okresie godowym.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2020

Reklama

Czytaj także:Jak pozbyć się prusaków?Sposoby na mole spożywczePluskwy w domu - skuteczne sposobySposoby na komary - co je odstrasza i łagodzi swędzenie?