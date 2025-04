Jak prać kurtkę puchową, aby jej nie zniszczyć? Klasyczna "puchówka" jest ciepła, lekka i idealna na mroźną zimę. Czasem jednak się brudzi. Pranie kurtki puchowej wydaje się trudnym zadaniem, ale wcale takie nie jest. Wystarczy tylko kilka sprytnych patentów.

Aby wyprać kurtkę puchową w pralce i uniknąć zbijania się puchu, ustaw program do prania tkanin delikatnych, na najniższą temperaturę. Użyj delikatnego płynu lub perełek do prania, ewentualnie specjalistycznych preparatów do prania puchu. Pralka powinna być maksymalnie wypełniona.

Do bębna warto włożyć piłeczki pingpongowe (ok. 10 piłeczek), które zapobiegną zbijaniu się puchu. Po wyciągnięciu kurtki z pralki puch może być mimo wszystko trochę zbity, a kurtka stracić swoją objętość - to normalne. Możesz wtedy lekko roztrzepać puch, np. za pomocą trzepaczki do dywanów lub powiesić ją w ciepłym miejscu, najlepiej obok kaloryfera i zaczekać aż wyschnie. Pamiętaj, że puch schnie dość długo, nawet 3-4 dni. To nasz ulubiony sposób prania kurtki puchowej.

Rozłóż płasko puchową kurtkę na ręczniku. Przygotuj gęstą pianę z rozgotowanego mydła z wodą. Zmocz lekko gąbkę, przecieraj nią materiał i spłukuj w ten sam sposób.

Uważaj, by gąbka była lekko wilgotna, ale zawsze czysta. Nie dopuść do przemoczenia kurtki - to bardzo ważne. Susz kurtkę w przewiewnym miejscu, często potrząsaj nią i zmieniaj jej położenie, aby dobrze rozłożyć puch.

Usuń plamy z materiału benzyną ekstrakcyjną, a następnie dobrze wywietrz kurtkę. My nie rekomendujemy używania tego sposobu, ale informujemy, że istnieje taka możliwość. Znacznie łatwiej uprać kurtkę w pralce z piłeczkami pingpongowymi.

Jeżeli masz ochotę i czas to możesz uprać kurtkę w ręku. Użyj gotowych preparatów do odświeżania wyrobów puchowych i starannie wypłucz, a następnie dobrze, ale delikatnie wyciśnij. Nie zwijaj kurtki tak, jak robi się to przy wyciskaniu koszuli czy bluzy — wtedy puch na pewno się zbije.

Bardzo delikatnie i powoli odciskaj wodę, a następnie rozłóż na suszarce. Pamiętaj, aby często ją obracać, strzepywać puch i poprawiać jego ułożenie, aby całość dobrze wyschła.

