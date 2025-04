Jak sadzić rukolę w doniczce? Okazuje się, że to nie takie trudne, ponieważ rukola nie ma szczególnych wymagań. Możesz ją spokojnie uprawiać w domu i na balkonie, a także w ogrodzie. Jak wygląda uprawa rukoli w domu?

Reklama

Spis treści:

Rukola, czyli rokietta siewna, to bardzo smaczna roślina z rodziny kapustowatych. Przybyła do nas z rejonu Morza Śródziemnego, gdzie rosła dziko. Dodawana jest do sałatek, sosów, kanapek, pizzy czy musztard. Rukola jest bardzo wdzięczna w uprawie. Poradzi sobie z nią każdy, nawet początkujący ogrodnik.

Rukola w doniczce potrzebuje lekko zacienionego stanowiska - w pełnym słońcu może zbyt szybko zakwitnąć. Nie ma żadnych szczególnych wymagań, jeśli chodzi o podłoże - można ją sadzić w zwykłej, uniwersalnej ziemi. Dobrze się czuje zarówno w mniejszych doniczkach, jak i skrzynkach balkonowych.

Z powodzeniem możesz sadzić rukolę także w ogrodzie. Rukola wymaga jedynie regularnego podlewania. W przypadku, kiedy ma suche podłoże, może się zdarzyć tak, że liście będą gorzkie i zepsują smak potraw.

Nasiona wysiewamy co 2-3 tygodnie (aby zapewnić sobie stały dostęp świeżych liści rukoli) w odstępach 6-7 cm. Można to robić przez cały sezon - od marca do września. Możesz także użyć wytłoczek po jajkach, aby wstępnie wysiać rukolę w domu, a następnie ulokować ją w doniczkach lub skrzynkach balkonowych.

fot. Rukola w doniczce: uprawa w domu/Adobe Stock, vaigirga

Rukola bardzo szybko rośnie - najczęściej zaczyna kiełkować już po 3-4 dniach od wysiewu. Po tygodniu może mieć już około 5 cm wysokości.

Gdy rukola osiągnie 12 cm wysokości, możemy zacząć ją zbierać. Listki zbieramy zanim zakwitnie - najsmaczniejsze są te młode (potem mogą stać się gorzkie). Zawsze obrywamy liście od spodu, dzięki temu pobudzamy ją do wytwarzania nowych.

Rukola ogólnie jest odporna na działanie szkodników ze względu na jej intensywny zapach. Może jednak zostać zaatakowana przez pchełki ziemne.

Aby temu zapobiec rozmnażaniu szkodników musisz okryć ziemię, w której rośnie roślina. Najlepiej zrobi c to tzw. włókniną ziemną. Koszt takiej ochrony to około 2 złote, a może sprawić, że rukola w doniczce będzie się pięknie rozwijać.

fot. Rukola: uprawa w doniczce/Adobe Stock, vaigirga

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.05.2020.

Reklama

Czytaj także:

Najpowszechniejsze szkodniki roślin

Jak wyczyścić piekarnik