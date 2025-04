Ukorzenianie róży w ziemniaku nie jest zbyt znanym wśród ogrodników trikiem, bo róża to kapryśny i wymagający kwiat. Jest szansa, że „wyciągnie” z ziemniaka to, co jej potrzebne do wyrośnięcia. Wyprubój ten trik na rozmnażanie róży - w najgorszym wypadku wyhodujesz... ziemniaka.

Jak ukorzenić różę z łodygi

Róże najczęściej rozmnaża się w ogrodzie przez sadzonki i rzadko stosuje się metodę na hodowanie róży z łodygi. Ukorzenienie ciętego kwiatu jest trudne nawet przy zastosowaniu profesjonalnych ukorzeniaczy. Dzięki ziemniakowi róża przez cały czas będzie mieć odpowiedni poziom wilgoci, a dodatkowo zostanie wzbogacona w cenne składniki odżywcze. Trik z użyciem ziemniaka do rozmnażania róż jest dość kontrowersyjny, ale tłumaczymy krok po kroku, jak rozmnożyć różę z jego wykorzystaniem.

Do rozmnażania róży z łodygi potrzebujesz:

łodygę róży - ważne, żeby nie była przekwitnięta, najlepiej wykorzystaj kilka kwiatów,

surowego ziemniaka lub więcej, w zależności od tego, ile róż chcesz spróbować ukorzenić,

przygotowanego miejsca w ogrodzie - najlepiej słonecznego i osłonionego od wiatru.

Jak rozmnożyć różę

Końcówkę łodygi (cały kawałek powinien mieć najlepiej długość około 10 cm) wbij w surowego ziemniaka.

Razem z ziemniakiem zakop łodyżkę w ziemi. Odległość pomiędzy poszczególnymi sadzonkami powinna wynosić około 15 cm.

fot. Adobe Stock

Jak dbać o róże - pielęgnacja

Jeśli róża odwdzięczy się za ten zabieg i ukorzeni się wiedz, że to roślina delikatna i wymagająca, która nie lubi podlewania liści ani nadmiernej ekspozycji na słońce. Zadbaj, by za dnia miała dostęp do światła i cienia zarazem.

Zdarza się, że róża jest blada i wiotka - możliwe, że brakuje jej składników odżywczych i warto je uzupełnić o nawozy wieloskładnikowe lub dedykowane im preparaty do róż.

Róże nie lubią zimy - gdy tylko pojawią się przymrozki i chłody, koniecznie osłoń róże włókniną. Innym sposobem jest obsypanie podstawy pędów kopczykiem ziemi wysokości 20 cm. Jeśli nieokryte gałęzie przemarzną, wiosną można je przyciąć, a róże odbiją.

