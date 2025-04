Mole to niewielkie owady latające z rodziny motyli. Rozpiętość ich skrzydełek to na ogół 11-16 mm, a długość ciała 8-13 mm. Mają kolor szarawy lub beżowy, a larwy biały lub żółtawy, czasem lekko czerwony (zawsze z brązową głową). Latają zazwyczaj słabo, dlatego dość łatwo złapać je w locie.

Jak wyglądają mole spożywcze?

Mole spożywcze, inaczej nazywane kuchennymi, są aktywne przez cały rok. Bardzo szybko się rozmnażają i pasożytują w sypkich produktach spożywczych, takich jak: otręby, kasze, cukier, mąki.

fot. Adobe Stock

Kolor larw moli spożywczych zależy od tego, czym akurat się żywią, dlatego tak trudno je dostrzec od razu. Omacnica spichrzanka, czyli dorosły mól spożywczy, jest aktywna nocą, nie pobiera pokarmu, za to składa jaja.

Wygląd moli spożywczych przedstawia powyższe zdjęcie, ale trzeba pamiętać, że gąsienice mogą mieć inny kolor, np. pomarańczowy, czerwony, a nawet zielony.

Jak wyglądają mole ubraniowe?

Mól włosienniczek żerujący na ubraniach mierzy od 8 do 12 mm, rozpiętość jego skrzydeł to około 15 mm.

Dorosłe mole nie jedzą, korzystają z zapasów, które zgromadziły wcześniej w swoim organizmie. Z kolei larwa chętnie żywi się wełną, filcem, futrami, pierzem, a nawet bawełną lub lnem, jeśli są one zabrudzone np. sokiem owocowym lub... naszym potem.

fot. Adobe Stock

A jak wyglądają larwy moli ubraniowych? Dosyć niepozornie. To małe gąsieniczki o jasnym ubarwieniu, ale to właśnie one są głównym winowajcą i przyczyną szkód w naszych szafach.

fot. Adobe Stock

Dorosłe mole unikają światła, nie przepadają też za lataniem. Zazwyczaj przebywają w ciemnych miejscach. Chociaż nie żywią się już wtedy tkaninami, również są szkodliwe - to przecież te osobniki są odpowiedzialne za pojawianie się wygłodniałych larw.

Niestety, samice moli są niezwykle płodne i składają ogromne ilości jaj, które następnie zmieniają się w nienasycone larwy. Dla żeńskich osobników charakterystyczne jest także to, że potrafią dobrze i daleko skakać.

Inne cechy charakterystyczne moli

Co jeszcze warto wiedzieć na temat moli?

Dorosłe motyle żyją około miesiąca. Najaktywniejsze są w nocy.

Najaktywniejsze są w nocy. To dość obrzydliwe, ale mole ubraniowe uwielbiają tkaniny zanieczyszczone moczem i potem. Ludzkie wydzieliny zawierają substancje, które są tym szkodnikom niezbędne do życia.

Ludzkie wydzieliny zawierają substancje, które są tym szkodnikom niezbędne do życia. Łatwiej upolować osobnika męskiego, który zazwyczaj przemieszcza się powolnym, majestatycznym lotem. Znacznie trudniej jest z samicą, która porusza się szybkimi skokami.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 25.07.2016.

