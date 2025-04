Zmywarkę warto czyścić przynajmniej 3-4 razy w roku. Filtr czyść znacznie częściej, nawet co 2 tygodnie. Resztki jedzenia mogą osadzać się w szczelinach i filtrze, przez co urządzenie może gorzej działać lub całkowicie się zepsuć, a dodatkowo umyte naczynia mogą mieć nieprzyjemny zapach.

Brudna zmywarka często nie domywa naczyń, a ty frustrujesz się i szukasz winnego w kapsułkach. Tymczasem okazuje się, że twoje urządzenie wymaga czyszczenia. Możesz zrobić to domowymi sposobami lub sięgnąć po gotowe środki chemiczne.

Czyszczenie zmywarki zacznij od wyjęcia wszystkich ruchomych elementów - szuflad i pojemników na sztućce. Umyj je pod bieżącą wodą i odstaw do wysuszenia. Usuń też ewentualne zawieszki zapachowe. Następnie zbierz ze zmywarki większe zabrudzenia i resztki jedzenia.

Wyjmij filtr, wyczyść go ręcznie, a następnie opłucz pod bieżącą wodą. Możesz użyć także miękkiej szczoteczki i ostrożnie go wyszorować.

Wnętrze zmywarki wyczyść przy pomocy miękkiej gąbki oraz ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Możesz też sięgnąć po specjalne płyny do czyszczenia urządzeń kuchennych. Pamiętaj także o trudno dostępnych miejscach. Małą szczoteczką lub szmatką dokładnie wyczyść wszystkie zakamarki oraz uszczelki. Świetnie sprawdzą się do tego np. patyczki do uszu. Wyczyść w ten sposób też komorę na kapsułkę, bo często jest ona uklejona resztkami produktu.

Osusz wnętrze zmywarki, ponownie włóż filtr i wszystkie pozostałe elementy. Możesz także dosypać przy okazji soli zmiękczającej, jeśli jest taka potrzeba. Na koniec wstaw zawieszki zapachowe (jeśli używasz) i ustaw standardowy program czyszczenia i włącz pustą zmywarkę, aby pozbyć się ewentualnych pozostałości. Zamiast kapsułki możesz wsypać do komory sodę oczyszczoną. Po zakończeniu cyklu otwórz drzwiczki na ok. 30 minut, aby wilgoć odparowała.

Elektrozawór warto wyczyścić, kiedy zmywarka zaczyna działać nieprawidłowo - nagle nie domywa naczyń albo nie odprowadza właściwie wody. Mogą też wówczas wystąpić problemy z samym napełnieniem zmywarki. Elektrozawór zwykle znajduje się na spodzie zmywarki, są do niego podłączone węże odprowadzające.

Ostrożnie wyjmij go i wyczyść przy pomocy miękkiej ściereczki oraz szczoteczki do zębów. Świetnie do tego sprawdzi się mieszanka sody i octu. Na koniec dokładnie wypłucz zawór pod bieżącą wodą, osusz i zamontuj z powrotem. Zawór warto czyścić przynajmniej raz w roku.

Możesz sięgnąć po gotowe detergenty albo wyczyścić zmywarkę domowymi sposobami. Świetnie do tego sprawdzi się:

soda oczyszczona,

ocet,

sok i plastry cytryny,

kwasek cytrynowy,

boraks.

Wnętrze zmywarki możesz łatwo wyczyścić mieszanką sody z octem. Usuniesz w ten sposób trudne zabrudzenia, a dodatkowo odświeżysz urządzenie w przypadku nieprzyjemnego zapachu. Do mycia zmywarki "na pusto" także świetnie sprawdzi się ocet i soda. Wlej płyn na dno urządzenia, a do komory na kapsułkę wsyp sodę. Zamiast niej sprawdzi się też boraks.

Włóż także do środka kilka plasterków cytryny, aby po zakończeniu cyklu zmywarka nie miała nieprzyjemnego zapachu. Możesz także wlać na dno zmywarki sok z cytryny.

