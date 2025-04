Czyszczenie zlewu dopiero wtedy, gdy kamień i zanieczyszczenia schodzą przy szorowaniu, nie jest dobrym pomysłem: im większa ingerencja w materiał (zwłaszcza w kamień naturalny), tym większa szansa na trwałe uszkodzenie powłoki zlewu. Lepiej robić to częściej, aby nie dopuścić do powstawania dużych zacieków.

Czyścimy zlew:

Najbardziej widocznym zanieczyszczeniem, które szpeci granitowy zlew (zwłaszcza ten w ciemnym kolorze) jest kamień. Jeśli masz twardą wodę, która zawiera dużo wapnia, na pewno masz z tym problem. Aby zapobiec plamom z kamienia, po myciu naczyń warto wytrzeć zlew do sucha.

Do czyszczenia zlewu granitowego wybierz naturalny środek: sodę. Przygotuj:

miękką gąbkę,

sodę,

wodę utlenioną,

płyn do mycia naczyń.

Najpierw dokładnie umyj baterię, wykorzystując delikatny środek do czyszczenia (najlepiej mleczko). Nie szoruj baterii twardą stroną gąbki, ponieważ łatwo ją zarysujesz. Jeśli chcesz przy okazji wyczyścić baterię z mosiądzu, użyj np. czerwonego wina lub soku z kapusty.

Zlewozmywak z granitu umyj wodą z płynem do mycia naczyń i wytrzyj - trudne do usunięcia zabrudzenia staną się lepiej widoczne. Dzięki temu będziesz wiedziała, które z nich wymagają dalszego czyszczenia.

Następnie sodę wymieszaj z wodą utlenioną, aż uzyskasz pastę. Nałóż pastę na zabrudzone miejsca i wcieraj gąbką. Zmyj ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.

Aby granitowy zlew nie chłonął nieczystości, a woda nie pozostawiała osadu, warto go też zaimpregnować. Użyj zwykłego oleju spożywczego i przetrzyj nim suchy zlew. Czynność powtarzaj regularnie, po każdym czyszczeniu zlewu.

Pamiętaj: do czyszczenia zlewu granitowego nie używaj wybielaczy ani silnych środków czyszczących z drobinkami ściernymi. Uważaj też na produkty silnie barwiące (np. buraki, paprykę, jagody). Po kontakcie z w/w produktami niezwłocznie umyj zlew.

Zlew kompozytowy często bywa mylony z granitowym, ponieważ kompozyt jest mieszaniną zmielonego granitu (kwarcu) z akrylem. Ma chropowatą powierzchnię, dobrze się prezentuje (imituje czysty, nieszlifowany kamień), za to łatwo chłonie zabrudzenia.

Do codziennego czyszczenia zlewu kompozytowego wystarczy ciepła woda, płyn do naczyń i szorstka gąbka. Jeśli jednak zlew z kompozytu posiada osad wapienny lub trudne do usunięcia przebarwienia, warto wykorzystać sodę i sok z cytryny lub ocet:

Soda i sok z cytryny . Przygotuj pastę z sody i soku z cytryny, nanieś na zabrudzenia i zostaw na kilka godzin, następnie spłucz.

. Przygotuj pastę z sody i soku z cytryny, nanieś na zabrudzenia i zostaw na kilka godzin, następnie spłucz. Ocet . Zamknij korek i wlej do zlewu 1 szklankę octu, dopełnij gorącą wodą. Po kilku godzinach spuść wodę i przetrzyj gąbką.

. Zamknij korek i wlej do zlewu 1 szklankę octu, dopełnij gorącą wodą. Po kilku godzinach spuść wodę i przetrzyj gąbką. Tabletka do zmywarki. Zlew kompozytowy nie powinien zniszczyć się pod wpływem silniejszych środków czyszczących. Możesz też zastosować tabletkę do zmywarki: zamknij odpływ i wrzuć 1 - 2 tabletki, a następnie zalej zlew gorącą wodą. Zostaw na całą noc, następnie spuść wodę i przetrzyj gąbką.

Zlew stalowy jest odporny na silne środki, jednak szkodzi mu kontakt z druciakiem kuchennym czy przedmiotami, które rdzewieją.

Aby usunąć osad wapienny, wystarczy natrzeć zlew octem i posypać sodą oczyszczoną. Po kilku minutach, gdy już piana usunie kamień, należy ją spłukać i przemyć ciepłą wodą.

Aby ze zlewu stalowego usunąć inne, trwalsze zabrudzenia np. z rdzy, wykorzystaj sok z cytryny. Nanieś go na plamy, pozostaw na około 30 minut, a następnie pocieraj aż do ich usunięcia.

Ceramiczny zlewozmywak łatwo wyczyścisz za pomocą sody i wody utlenionej. Najpierw na powierzchni zlewu rozsyp sodę i wyszoruj ją doładnie.

Następnie spłucz pozostałości sody, namocz gąbkę w wodzie utlenionej i przecieraj, aż zabrudzenia znikną. Po czyszczeniu zlewu wodą utlenioną możesz nie spłukiwać jej od razu, a dopiero po upływie 30 minut.

