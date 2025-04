Każdy sprzęt, którego używasz regularnie, w mniejszym bądź większym stopniu ulega zniszczeniu. W przypadku żelazka – choć używa się go na czystych tkaninach – często pojawiają się zabrudzenia. Dotyczy to zarówno metalowej części, jak i pojemnika na wodę, Brudne żelazko nie tylko może przyczynić się do zniszczenia ubrań, ale jest także narażone na zepsucie się. Dlatego bardzo ważne jest regularne czyszczenie żelazka, kiedy tylko zauważysz pierwsze oznaki zanieczyszczeń. Nie musisz sięgać po chemiczne środki czyszczące. Wykorzystaj produkty, które masz w domu!

Jak wyczyścić żelazko domowymi metodami?

Czy wiesz, że najbardziej popularną metodą czyszczenia żelazka jest…gazeta i sól? Do wyczyszczenia żelazka potrzebować będziesz zaledwie 3 środków – wszystkie znajdziesz w kuchni. Do czego przydadzą ci się patyczki do uszu? Jak w czyszczeniu żelazka wykorzystać ocet i wodę? Zobacz nasze sprawdzone sposoby na szybkie i bezpieczne czyszczenie żelazka!

