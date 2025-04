Czyszczenie zamszowych butów wydaje się dużo bardziej skomplikowane, niż czyszczenie butów skórzanych wykonanych z gładkiej skóry licowej. Niektóre typy butów można w całości uprać, jeśli jednak nie jesteś pewna czy buty można prać w pralce, zawsze upewnij się, jaki sposób czyszczenia zaleca producent obuwia.

Reklama

Na szczęście zamszowe buty da się wyczyścić, nie niszcząc przy tym materiału, z jakiego zostały wykonane. Pamiętaj jednak, że jest to materiał naturalny, z którym należy obchodzić się ostrożnie.

Spis treści:

Czym wyczyścić zamsz, aby mógł służyć przez wiele lat? Zamszowe buty pięknie prezentują się w porach przejściowych, a ze względu na polskie warunki pogodowe możemy je nosić przez większość roku. Aby je wyczyścić, możesz wykorzystać popularne, domowe i niedrogie sposoby.

To zwykle pierwszy wybór, jeśli chcesz usunąć zabrudzenia lub odświeżyć zamszowe obuwie. Dopiero kiedy one zawiodą, zwykle sięgamy po preparaty dostępne w sklepach obuwniczych.

Najpopularniejsze domowe sposoby na czyszczenie zamszu i nubuku to: skórka od chleba, gumka do ścierania lub mikstura przygotowana z mleka i sody oczyszczonej:

Skórkę od chleba możesz użyć w charakterze szczoteczki. To świetny i szybki sposób na usunięcie niewielkich, ale suchych zabrudzeń. Pamiętaj o tym, aby zamsz pocierać skórką delikatnie i uważać na ostre, chrupiące kawałki.

możesz użyć w charakterze szczoteczki. To świetny i szybki sposób na usunięcie niewielkich, ale suchych zabrudzeń. Pamiętaj o tym, aby zamsz pocierać skórką delikatnie i uważać na ostre, chrupiące kawałki. Suche plamy możesz także zetrzeć zwyczajną gumką do ścierania — działa nawet w przypadku błota, ale musisz poczekać, aż całkowicie wyschnie. W przeciwnym razie tylko rozetrzesz plamę i wetrzesz ją głębiej w materiał.

— działa nawet w przypadku błota, ale musisz poczekać, aż całkowicie wyschnie. W przeciwnym razie tylko rozetrzesz plamę i wetrzesz ją głębiej w materiał. Zamszowe buty możesz wyczyścić również mieszanką mleka i sody oczyszczonej (3/4 łyżeczki sody na niecałą szklankę mleka). Zamocz miękką szmatkę z gładkiego materiału w roztworze i delikatnie pocieraj plamy. To ważne, aby ściereczka nie zostawiała na obuwiu paproszków i "farfocli", dlatego musi być z odpowiedniego materiału.

Zastosowania sody jako domowego środka czystości są niezliczone i warto korzystać z tego domowego sposobu. Powyższymi sposobami możesz czyścić zamsz nie tylko na butach, ale także kurtkach czy torebkach.

fot. Jak czyścić zamszowe buty/Adobe Stock, pinkyone

Zamsz możesz także łatwo wyczyścić delikatnymi środkami, które dostępne są w sklepach obuwniczych. Znajdziesz je także w niektórych marketach oraz oczywiście w sieci. Ważne jest, aby były to produkty dedykowane stricte do zamszu albo do naturalnych, delikatnych materiałów.

Łagodne detergenty w połączeniu z miękką gąbeczką, pozwalają na szybkie, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne usunięcie drobnych zabrudzeń, a także większych plam czy zacieków. Zwykle "kosmetyki" te dostępne są już z idealnie dopasowaną gąbeczką lub ściereczką, dzięki czemu nie musisz szukać dodatkowych akcesoriów. Pamięta jednak, aby ściereczkę lekko przepłukać po użyciu, aby zawsze była świeża i gotowa do pracy.

Poza sposobami na to, jak wyczyścić zamszowe buty, warto poznać także kilka ogólnych zasad pielęgnacji. Czyszczenie to nie wszystko - warto wiedzieć, w jaki sposób dbać o zamszowe obuwie na co dzień, tym bardziej, że nie jest to produkt z niskiej półki cenowej. Odpowiednio pielęgnowane buty zamszowe będą towarzyszyły ci przez wiele lat.

Jak dbać o zamszowe obuwie na co dzień:

Nigdy nie szoruj zamszowego obuwia. Ten materiał jest niezwykle delikatny (znacznie bardziej niż zwykła skóra) i łatwo go w ten sposób zniszczyć.

nie szoruj zamszowego obuwia. Ten materiał jest niezwykle delikatny (znacznie bardziej niż zwykła skóra) i łatwo go w ten sposób zniszczyć. Do czyszczenia i konserwacji nigdy nie używaj szczotek z twardym włosiem. Musi być ono miękkie i zbite, aby możliwe było "wygłaskanie" zamszu.

Pamiętaj również o regularnym impregnowaniu butów, zrobisz to specjalnym preparatem kupionym w sklepie. Tu raczej nie sięgaj po domowe sposoby.

W czasie wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych zamszowe buty lepiej zostawić w domu. Są bardzo podatne na zniszczenia podczas deszczu oraz mokrych zim - sól obecna na drogach może je nawet zupełnie uszkodzić.

Po każdym użyciu butów możesz delikatnie wyczesać materiał miękką szczoteczką, aby na bieżąco usuwać zabrudzenia.

Nigdy jednak nie czyść od razu mokrych zabrudzeń, np. śladów z błota. Poczekaj, aż w całości wyschnie (czasem nawet 2 dni) i dopiero wtedy wyczyść obuwie na sucho.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.12.2019

Reklama

Czytaj także:

Jak czyścić skórzane buty?

Jak zabezpieczyć buty przed przemakaniem?

Jak wyczyścić białe buty?