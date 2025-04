Brudna szczotka do włosów to siedlisko bakterii i roztoczy. Czesanie włosów niewyczyszczoną szczotką sprawi, że fryzura będzie oklapnięta, a włosy wyglądać będą na tłuste. Regularnie zbierają się na niej także resztki kosmetyków do włosów, których używasz.

Reklama

Czyszczenie szczotki do włosów jest zatem obowiązkowe, niezależnie od tego, czy to szczotka wykonana z tworzywa sztucznego, naturalnego włosia czy modna tangle teezer.

Jak wyczyścić plastikową szczotkę do włosów?

Czyść swoją szczotkę do włosów przynajmniej raz w tygodniu. Regularnie natomiast usuwaj włosy, które zbierają się między włosiem lub twardymi wypustkami.

Zmocz lekko szczotkę i usuń wszystkie włosy (łatwiej to zrobić, gdy włosy są mokre). W miseczce rozmieszaj trochę ciepłej wody z łyżką szamponu i 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej. Niepotrzebną już szczoteczkę do zębów maczaj w roztworze i czyść dokładnie szczotkę. Odłóż ją do wysuszenia. Spryskaj spirytusem kosmetycznym lub wodą utlenioną.

Jeśli szczotka nie posiada zakamarków, w których mogłaby zgromadzić się woda i którą trudno byłoby później wysuszyć, możesz zamoczyć szczotkę w przygotowanym roztworze na pół godziny. Po tym czasie patyczkiem do uszu przetrzyj, wysusz i gotowe.

Szczotkę tangle teezer także wyczyścisz za pomocą szczoteczki do zębów. Wystarczą: ciepła woda i mydło.

Jak wyczyścić szczotkę z naturalnego włosia?

Czyszczenie szczotki do włosów wykonanej z naturalnego włosia przypomina nieco czyszczenie pędzli do makijażu (o tym też nie wolno zapominać).

Za pomocą grzebienia wyczesz wszystkie włosy. Do ciepłej wody dodaj kilka kropel olejku herbacianego i tą miksturą umyj włosie.

Szczotkę wykonaną z naturalnego włosia możesz umyć także odżywką do włosów lub szamponem. Uważaj jedynie, by nie zamaczać nasady włosia, ponieważ szczotka szybko się zniszczy.

Po wyczyszczeniu szczotki do włosów zdezynfekuj ją spirytusem lub wodą z octem. Wystarczy spryskać włosie i wysuszyć.

Reklama

Zobacz więcej na temat włosów:

Jak podnieść włosy u nasady? Sprawdzone triki

Jak wyprostować włosy bez użycia prostownicy?

Olejowanie włosów - zasady i najczęściej popełniane błędy