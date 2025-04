Czyszczenie srebra nie powinno sprawiać większych trudności. Nasze sprawdzone domowe sposoby przydadzą się każdej miłośniczce srebrnej biżuterii lub posiadaczce srebrnych sztućców i przedmiotów.

Warto wiedzieć, że każdy przedmiot wykonany ze srebra po pewnym czasie ciemnieje i pokrywa się mniejszą lub większą warstwą patyny. Do szybkiego wyczyszczenia srebra potrzebujesz tylko kilku składników.

Czyszczenie srebra domowym sposobem pozwala na szybkie i skuteczne pozbycie się sczerniałych elementów i przywrócenie biżuterii czy sztućcom świeżego wyglądu. Jeśli twoje przedmioty są bardzo zabrudzone i domowe metody czyszczenia srebra sobie z nimi nie radzą, pozostaje ci użycie specjalnych środków chemicznych dostępnych na rynku: ściereczek lub płynów. Pozwolą na skuteczne pozbycie się osadu.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na to, jak skutecznie wyczyścić srebro, jest pocieranie go bawełnianą szmatką z pastą do zębów (lub szczoteczką do zębów o włóknach miękkich lub średniej twardości).

Wybierając jednak pastę, trzeba pamiętać o dwóch ważnych sprawach:

nie używaj pasty z dużą ilością sodu,

unikaj past wybielających zęby.

Obie mogą zniszczyć srebro. Po takim zabiegu przedmioty dokładnie opłucz i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

fot. Czyszczenie srebra pastą do zębów/Adobe Stock, irissca

Bardzo często polecanym sposobem pomagającym usunąć ciemny osad ze sztućców czy srebrnej biżuterii jest zastosowanie folii aluminiowej, wody oraz roztworu soli. Ważne, by był to roztwór nienasycony - najlepiej użyć około 5 łyżeczek soli na litr wody.

Na dno naczynia (nie metalowego!) trzeba włożyć folię i wlać wrzący roztwór wody z solą. Rozmieszaj, włóż przedmioty i... czekaj. Naczynie odstaw na jakiś czas - np. do momentu wystygnięcia wody. Po tym zabiegu srebra należy dokładnie umyć i wysuszyć.

W zależności od stadium sczernienia, srebro należy zostawić w roztworze od kilkudziesięciu sekund aż do kilku godzin. Po wyjęciu biżuterii z kąpieli, należy zmyć z niej roztwór. Wystarczy dokładnie umyć przedmiot w ciepłej wodzie z mydłem. Następnie dobrze wysusz biżuterię i znów ciesz się jej urokiem.

Do czyszczenia srebra w domu przydadzą się również: popularne napoje gazowane, wódka, sok z cytryny czy kreda.

Czyszczenie srebra napojem gazowanym



Do wyczyszczenia srebra idealnie nadawać będzie się popularny napój 7 Up. Kwas zawarty w tym napoju skutecznie rozpuszcza nalot, który osadził się na srebrnych przedmiotach.

Do naczynia wlej taką ilość napoju, by czyszczone przedmioty były w nim całkowicie zanurzone. Pozostaw na jakiś czas - długość moczenia zależy od stopnia zabrudzenia. Możesz co jakiś czas kontrolować postępy i w ten sposób dostosować optymalny czas. Po wyjęciu przedmioty dokładnie umyj i osusz. Podobne właściwości posiada także Coca-Cola.

Czyszczenie srebra w alkoholu

Podobnym, ale mniej gwałtownie działającym sposobem jest kąpiel w wódce lub spirytusie. Można ją zastosować do czyszczenia mniej sczerniałych przedmiotów.



Najpierw przemyj srebrną biżuterię wodą z mydłem i opłucz. Potem zalej ją którymś z wymienionych płynów i odstaw na kilkanaście godzin. Reakcja oczyszczana nie jest tak gwałtowna, więc można taką kąpiel przygotować wieczorem a rano sprawdzić jej efekty. Po zakończeniu kąpieli, tradycyjnie dokładnie umyj biżuterię mydłem i spłucz ciepłą wodą. Na koniec starannie wysusz.

Czyszczenie srebra popiołem

Używanie popiołu do czyszczenia srebra to jeden z najstarszych sposobów odświeżania biżuterii czy sztućców wykonanych z tego metalu. Nabierz niewielką ilość popiołu na zmoczoną, bawełnianą szmatkę i pocieraj zabrudzone przedmioty.

Należy jednak pamiętać, aby nie stosować popiołu węglowego, gdyż może on zarysować srebro. Po wyczyszczeniu tym sposobem, warto wypolerować srebrne sztućce flanelową szmatką.

Czyszczenie srebra mydłem i wodą po ziemniakach

Czym najlepiej wyczyścić srebrny łańcuszek, pierścionek, kolczyki lub bransoletkę? Mydłem i wodą po ziemniakach. Czyszczenie srebrnej biżuterii zacznij od umycia jej w ciepłej wodzie z mydłem. Następnie opłucz ją w ostudzonej wodzie po gotowanych w mundurkach ziemniakach. Na koniec starannie i delikatnie wypoleruj srebro miękką flanelą.

Czyszczenie srebra kredą

Srebro można czyścić także pokruszoną i namoczoną wodą kredą. Tak zrobioną papkę wcieraj w srebrny przedmiot, a następnie opłucz i osusz przedmiot. Tego sposobu nie używaj jednak do czyszczenia biżuterii i delikatnych elementów - wapno rysuje powierzchnię!

Czyszczenie srebra kurzym jajem

Na powierzchnię srebra nałóż pianę ubitą z białka jaja kurzego. Pocieraj flanelą do uzyskania pożądanego efektu. Następnie spłucz dokładnie ciepłą wodą i starannie osusz.

Czyszczenie srebra kwaśnym mlekiem

Sposób polecany raczej do czyszczenia większych przedmiotów. Wystarczy przemyty mydłem i opłukany wodą srebrny przedmiot wstawić na pół godziny do kwaśnego mleka. Po tym czasie wyjmij srebro, opłucz i poleruj miękką szmatką.

fot. Czyszczenie srebrnej biżuterii/Adobe Stock, Piman Khrutmuang

Jeśli domowe sposoby są nieskuteczne albo po prostu nie chcesz po nie sięgać, możesz wykorzystać chemiczne preparaty. Dostępne są w sklepach z biżuterią, a także w niektórych drogeriach i marketach. Najlepiej korzystaj z nich w rękawiczkach.

Srebro możesz jednak też czyścić zwykłym mleczkiem do czyszczenia, tym samym, którym czyścisz np. wannę czy zlew w kuchni. Warto jednak po bezpośrednim użyciu detergentu, wypłukać czyszczone przedmioty w zimnej wodzie z octem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2021.

