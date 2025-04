Brudna słuchawka prysznicowa nie tylko brzydko wygląda, lecz także niewydajnie działa. Przez zatkane kamieniem otwory, woda nie leci równomiernym i grubym strumieniem, ale pryska na boki.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej specjalnymi środkami nie jest konieczne, jeśli tylko po każdym użyciu wytrzesz ją do sucha. Niestety - niewiele osób tak robi.

Czym wyczyścić słuchawkę prysznicową z kamienia?

Sięgnij po domowe sposoby. W tej sytuacji idealne będą: ocet, soda i kwasek cytrynowy. Przyda się także woda utleniona (zwłaszcza, jeśli masz do czynienia z pleśnią). Woda z octem do czyszczenia to chyba najprostszy sposób na pozbycie się uporczywego kamienia.

Zanim zabierzesz się za czyszczenie słuchawki do prysznica, w miarę możliwości ją rozkręć. Każda słuchawka prysznicowa posiada śrubkę w widocznym miejscu - dzięki temu łatwo odczepisz ja od węża. W ten sposób będziesz mogła wyczyścić ją wygodnie poza łazienką.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej octem

Przygotuj roztwór wody i octu w proporcji 1:1. Wlej roztwór do miski i zanurz w nim zakamienioną słuchawkę. Obciąż ją, by nie wypływała na powierzchnię - zwłaszcza otwory słuchawki powinny być całkiem zanurzone, aby wyczyścić kamień.

Pozostaw słuchawkę na kilka godzin, następnie wyjmij i opłucz ciepłą wodą. W razie konieczności wyszoruj ją szczoteczką, a jeśli kamień zatyka otwory - użyj wykałaczki do udrożnienia.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej sodą

Ten sposób sprawdzi się także wtedy, gdy na słuchawce prysznicowej oprócz kamienia pojawiła się pleśń. Z sody i wody zrób pastę i nałóż ją na słuchawkę. Odczekaj około 2 - 3 godziny, następnie wyszoruj szczotką i zalej wodą utlenioną.

Zastosowania sody w domu są niezliczone, za pomocą sody wyczyścisz też inne miejsca w domu.

Czyszczenie słuchawki prysznicowej kwaskiem cytrynowym

Ten sposób polecamy zarówno do czyszczenia standardowej słuchawki prysznicowej, jak i deszczownicy, której tak łatwo nie rozkręcisz. Do naczynia wlej 200 ml ciepłej wody, wsyp 2 łyżeczki kwasku cytrynowego, wymieszaj.

Roztwór przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskuj miejsca pokryte kamieniem, a następnie szoruj szczotką, aż kamień zejdzie.

