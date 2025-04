Przypalony garnek podczas pichcenia zdarza się bardzo często, praktycznie każdej z nas. Jeśli mycie nie pomaga i naczynie nadal „zdobi” czerń, nie musisz go od razu wyrzucać! Poznaj kilka domowych sposobów, dzięki którym uratujesz przypalony garnek!

Domowe sposoby na to, jak wyczyścić przypalony garnek

Jeśli przypaliłaś garnek, nie sięgaj od razu po chemiczne detergenty. Spróbuj wykorzystać to, co masz pod ręką w kuchni. W roli doskonałego środka do usuwania przypaleń z garnków sprawdzi się sól – nasyp ją na spód naczynia, pozostaw na kilka godzin, a następnie wypłucz dużą ilością wody. Uwaga, ta metoda sprawdzi się tylko w przypadku przypalenia spodu garnka!

Wypróbuj również proszek do prania. Do garnka nasyp trzy łyżki proszku, zalej do pełna wodą i przegotuj ją przez kilkanaście minut. Równie skuteczną metodą jest gotowanie octu w przypalonym naczyniu. Wiąże się to jednak z niezbyt przyjemnym, intensywnym zapachem. Inną metodą jest gotowanie coli: nalej ją do wysokości kilku centymetrów i gotuj przez kilka minut.

Masz do dyspozycji tabletkę do zmywarki? Zalej ją wrzącą wodą w czyszczonym naczyniu i pozostaw mieszankę na noc. Rano garnek powinien być jak nowy! Uwaga: metoda z colą i octem nie jest zalecana do garnków emaliowanych.

