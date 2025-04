Przezroczyste etui na tablet i telefon są bardzo popularne wśród fanów minimalizmu. Jeśli nie chcesz korzystać z kolorowych gadżetów, na pewno chętnie sięgniesz po klasyczne etui. Niestety, przezroczyste modele są bardzo podatne na żółknięcie i szarzenie, przez to etui nie wygląda estetycznie. Aby je wyczyścić, możesz sięgnąć po domowe środki czystości i zrobić to w kilka chwil.

Soda oczyszczona w domu ma mnóstwo zastosowań. Stosowana jest jako domowy detergent, wykorzystywana jest do prania, sprzątania i czyszczenia bardzo trudnych zabrudzeń. Ma także silne, a jednocześnie bezpieczne właściwości wybielające.

Jeśli więc chcesz wyczyścić przezroczyste etui, które mocno pożółkło lub poszarzało, najlepszym sposobem będzie przygotowanie pasty sodowej.

Do miseczki wsyp sodę oczyszczoną, a następnie wymieszaj ja z wodą w taki sposób, aby powstała gęsta papka. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na etui i pozostaw na ok. 5 minut. Po tym czasie przy pomocy miękkiej szczoteczki delikatnie pocieraj etui, aby usunąć trudniejsze zabrudzenia.

Na koniec etui dokładnie opłucz pod bieżącą wodą i wysusz miękką ściereczką. Możesz także wyczyścić je dodatkowo w wodzie z szarym mydłem.

fot. Jak wyczyścić przezroczyste etui/Adobe Stock, Elena Loginova

Etui, które pożółkło i wyraźnie wygląda źle, możesz szybko wyczyścić także pastą do zębów. Metoda ta może nie poradzić sobie z bardzo mocnymi i głęboko utrwalonymi (starymi) zabrudzeniami, ale jeśli czyścisz etui na bieżąco, będzie doskonała.

Niewielką ilość pasty do zębów delikatnie rozprowadź na powierzchni całego etui, skupiając się przede wszystkim w rogach i trudno dostępnych zakamarkach. Pozostaw pastę na 2-3 minuty, a następnie lekko wilgotną szczoteczką wyszoruj całe etui. Na koniec wypłucz je i osusz szmatką.

W przypadku trudniejszych zabrudzeń pastę możesz połączyć z niewielką ilością sody oczyszczonej.

Alkohol doskonale usuwa pożółkłe plamy z plastiku, silikonu i innych sztucznych tworzyw. Możesz wykorzystać kosmetyczny spirytus, wódkę albo alkohol izopropylowy, czyli podstawowy składnik popularnych cleanerów (odtłuszczaczy) do paznokci.

Alkoholem dokładnie nasącz wacik, szmatkę lub kawałek waty, a następnie zacznij delikatnie pocierać powierzchnię etui. Większość pożółkłych plam powinna zejść już po kilkudziesięciu sekundach. W przypadku mocniejszych zabrudzeń możesz zostawić nasączony wacik na powierzchni etui na 2-3 minuty.

fot. Jak wyczyścić przezroczyste etui/Adobe Stock, Daniel Krasoń

Aceton to substancja, która skutecznie rozpuszcza lakiery do paznokci, zaschniętą farbę i wiele innych trudnych zabrudzeń. Bez trudu poradzi sobie również z pożółkłym etui. Pamiętaj jednak, aby uważać, jeśli masz na nim jakikolwiek nadruk. Aceton może go uszkodzić lub całkowicie zetrzeć. Korzystając z tej metody, najlepiej omijać okolice wzoru i czyścić jedynie zakamarki i rogi etui.

