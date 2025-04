Czyszczenie monet "użytkowych", czyli tych, którymi płacisz, nie jest zbyt popularną praktyką, ale czasem zdarza się, że dostaniesz pieniążek tak brudny, że musisz choć spróbować go podczyścić. Jeśli jednak interesujesz się numizmatyką i masz sporo kolekcjonerskich monet, możesz domowym sposobem zadbać o ich wygląd.

Najprostszym sposobem na wyczyszczenie monet domowym sposobem jest wykorzystanie szarego mydła i ciepłej wody. Jest to też najbezpieczniejszy sposób - mydło nie powinno uszkodzić nawet delikatnych, kolekcjonerskich monet. Użyj też do tego miękkiej szczoteczki oraz ściereczki z bawełny lub mikrofibry.

Szare mydło potnij na kawałki lub zeskrob prosto do ciepłej wody. Wrzuć do środka monety i zostaw na 2-3 minuty. W tym czasie rozpuszczą się większe zabrudzenia. Następnie każdą monetę z osobna wyszoruj bardzo delikatnie miękką szczoteczką. Na koniec wypłucz monety pod czystą wodą i wysusz przy pomocy ściereczki. W ten sposób skutecznie wyczyścisz miedziane monety, ale też te ze srebra i te pokryte patyną.

fot. Jak wyczyścić monety domowym sposobem/Adobe Stock, Quality Stock Arts

Jak wyczyścić monety sodą?

Niektóre monety kolekcjonerskie możesz wyczyścić przy pomocy sody i octu. Warto jednak wcześniej przeprowadzić próbę na jednej monecie lub jej fragmencie. Łyżkę wody połącz z łyżką octu, a następnie zalej powstałą mieszankę ok. litrem bardzo gorącej lub nawet wrzącej wody.

Do środka wrzuć monety i pozostaw na ok. 15 minut. Następnie wypłucz monety pod bieżącą wodą i wypoleruj miękką ściereczką. Jeśli po wymoczeniu pozostaną jeszcze jakieś zabrudzenia, usuń je przy pomocy delikatnej szczoteczki.

Zabrudzenia ze srebrnych monet usuniesz także przy pomocy łagodnej pasty do zębów i miękkiej szczoteczki.

Na rynku dostępne są także profesjonalne płyny do czyszczenia monet, dopasowane specjalnie do surowców, z których robi się monety. Warto jednak mimo wszystko zrobić test na kawałku monety lub jednej, mniej lubianej sztuce. Płyny dostępne są w różnych pojemnościach i służą zarówno do monet użytkowych, jak i kolekcjonerskich. Jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać, dokładnie zapoznaj się z instrukcją albo oddaj czyszczenie monet profesjonaliście.

Stare, kolekcjonerskie monety, na których bardzo ci zależy, najlepiej oddać do profesjonalnego czyszczenia albo spróbować wyczyścić je przy pomocy wody i mydła. Zachowaj przy tym szczególną ostrożność - czasem lepiej jest mieć w klaserze monetę przybrudzoną, ale nieuszkodzoną.

Usługi czyszczenia monet świadczą niektóre salony numizmatyczne - warto zapytać o taką możliwość, jeśli chcesz mieć czyste i lśniące monety w swojej kolekcji.

fot. Jak wyczyścić stare monety/Adobe Stock, Xuejun Li

