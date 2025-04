Przypalona mikrofalówka to częsta zmora — pozostawia nieprzyjemny zapach, a do tego często podczas odgrzewania jedzenia powstają plamy i trudne do usunięcia przebarwienia. Na szczęście nie musisz sięgać po detergenty, ale wypróbować kilka domowych patentów i wykorzystać składniki, które mogą mieć kontakt z żywnością.

Aby usunąć zapach spalenizny z mikrofalówki, możesz wykorzystać cytrynę, sodę oczyszczoną albo ocet. Nie tylko pozwolą one na odświeżenie urządzenia, ale także pomogą pozbyć się uporczywych plam oraz resztek jedzenia, które mogą przyczynić się do niszczenia mikrofalówki.

Każdy z tych domowych sposobów jest bezpieczny zarówno dla sprzętu, jak i dla ciebie i twojej rodziny — czyszczenie mikrofalówki bez chemii sprawia, że do żywności nie przenikają szkodliwe składniki.

Zabrudzeń z wnętrza mikrofalówki pozwoli pozbyć się cytryna. W tym celu:

cytrynę przekrój na pół i wyciśnij do miseczki,

wlej ok. pół szklanki wody,

wstaw miskę z wodą i wyciśniętą cytryną do mikrofalówki,

ustaw pełną moc grzania i włącz kuchenkę na 3 minuty,

i włącz kuchenkę na 3 minuty, po zakończeniu podgrzewania odczekaj jeszcze kilka minut i otwórz kuchenkę,

wyjmij miskę, ścianki i podstawę przetrzyj ręcznikiem papierowym.

Dzięki temu możesz usunąć zapach spalenizny z mikrofali, a dodatkowo pozbyć się przebarwień po trudnej żywności (np. kiedy wykipi coś z kurkumą).

fot. Czyszczenie mikrofalówki za pomocą cytryny/Adobe Stock, Khaligo

Do czyszczenia mikrofalówki możesz wykorzystać zarówno ocet spirytusowy, jak i jabłkowy. Postępuj podobnie jak w powyższym przykładzie z cytryną:

do miseczki wlej ocet i wodę w proporcji 1:1,

ustaw mikrofalówkę na pełną moc, na 3 minuty,

po zakończeniu grzania odczekaj 5 minut i otwórz ją,

ścianki, dno oraz wewnętrzną stronę drzwiczek przetrzyj papierowym ręcznikiem.

Zastosowanie octu do domowych porządków to sprawdzony sposób na to, by cały dom lśnił czystością.

Trzecim domowym sposobem na czyszczenie mikrofalówki jest zastosowanie sody. Analogicznie, jak w przypadku cytryny i octu, mikrofalówkę należy włączyć, aby soda zadziałała:

do miseczki wlej około 100 ml wody,

wsyp 3 łyżeczki sody i ustaw kuchenkę na najwyższą temperaturę,

podgrzewaj wodę z sodą przez 3 - 4 minuty, następnie odczekaj jeszcze 15 minut,

otwórz drzwiczki i przetrzyj wnętrze mikrofalówki wilgotną szmatką.

Szklany talerz obracający się w mikrofali, możesz myć ciepłą wodą i płynem do naczyń. Warto robić to systematycznie, zanim pojawią się na nim przypalone resztki dań.

fot. Czyszczenie mikrofalówki sodą/Adobe Stock, Maderla

Dobrym sposobem jest także połączenie sody i octu:

wymieszaj sodę oczyszczoną i ocet tak, aby powstała gęsta pasta,

gotową "papkę" nałóż na trudne zabrudzenie i pozostaw na 10-15 minut,

po tym czasie delikatnie wyszoruj mikrofalówkę gąbeczką i zetrzyj całą pastę,

zostaw drzwiczki otwarte aż do całkowitego wyschnięcia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.04.2020

