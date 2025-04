Regularne mycie lodówki nie tylko zapobiega brzydkim zapachom, lecz także chroni przed bakteriami, których na produktach (np. na jajkach) nie brakuje.

Czym myć lodówkę bez detergentów?

Do mycia lodówki nie warto używać gotowych detergentów. Pamiętaj, że półki lodówki mają styczność z produktami spożywczymi, więc unikaj stosowania silnych środków chemicznych.

Niewskazane są również wszelkie substancje zapachowe, ponieważ mogą mieć wpływ na smak i zapach żywności.

Zwykle najlepszy sposób to ten najprostszy - sprawdzi się także do mycia lodówki. W dodatku od razu po wyczyszczeniu możesz bezpiecznie użytkować lodówkę. Polecamy ocet, wodę z sodą lub cytryną, ostatecznie płyn do mycia naczyń.

Mycie lodówki wodą z octem

Mycie lodówki zacznij od wyłączenia jej z prądu. Potem wyjmij wszystkie półki i szuflady, a drzwiczki pozostaw otwarte. Przed umyciem lodówka powinna rozmrozić się sama, ponieważ podważanie brył lodu np. za pomocą noża, grozi porysowaniem powłoki.

W lodówkach starego typu należy regularnie pozbywać się nadmiaru wody wyciekającej z lodówki i rozmrażać raz w roku. Obecnie mając model z systemem No Frost nie musisz już o tym pamiętać.

Teraz pora na czyszczenie lodówki octem:

Przygotuj ocet - nalej go do miseczki lub rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Nasącz octem szmatkę lub ręcznik papierowy. Przetrzyj dokładnie wszystkie ścianki, a także wyjęte wcześniej półki.

Po umyciu lodówki octem możesz dodatkowo przetrzeć ścianki szmatką zwilżoną czystą wodą (jeśli drażni cię zapach octu), ale to nie jest konieczne.

Ten domowy sposób mycia lodówki octem jest nie tylko skuteczny, ale również całkowicie bezpieczny, niedrogi i ekologiczny!

Mycie lodówki wodą z sodą



Wystarczy, że w ciepłej wodzie rozpuścisz łyżkę sody. Zwilżoną w roztworze gąbką, przetrzyj wszystkie półki i ścianki. Zacznij od górnych półek, przechodząc w dół lodówki. Po wyczyszczeniu każdej półki płucz gąbkę, by nie przenosić bakterii i brudu z wyższych partii.

Nie zapomnij dotrzeć we wszystkie zakamarki, w których zebrał się brud.

Mycie lodówki wodą z cytryną



Do ciepłej wody możesz dodać sok z cytryny - jej zapach doskonale odświeża. Woda z cytryną to dobry sposób na to czym myć lodówkę, kiedy nie jest szczególnie brudna, za to chcesz ją odświeżyć. Możesz też użyć tego roztworu w ostatniej fazie mycia lodówki.

Pamiętaj, by po umyciu lodówki wytrzeć półki do sucha - nie powinnaś zamykać mokrej w środku lodówki.

Nie zapomnij też o tym, aby przetrzeć opakowania produktów spożywczych, a w razie potrzeby wyrzucić te, które są już przeterminowane. Czyszczenie lodówki to dobry moment na takie porządki.

Jak jeszcze możesz umyć lodówkę, nie kupując specjalnych środków do czyszczenia lodówki? Przyda się płyn do naczyń, który na pewno masz w domu. Wystarczy niewielka ilość płynu wymieszanego z wodą i gąbka do mycia.

