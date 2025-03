Jak wyczyścić kanapę? Wszystko zależy od tego, z czego wykonane jest jej obicie. Zwykle jest to bawełna, len, włókno syntetyczne, np. alcantara albo skóra ekologiczna lub naturalna. Wszystkie sofy brudzą się tak samo, ale w przypadku niektórych czyszczenie plam jest szczególnie uciążliwe.

Reklama

Spis treści:

Kanapy wykonane z materiału są najpopularniejsze, najtańsze, ale też zwykle najtrudniej je wyczyścić. Sprawa jest prosta, jeśli z sofy można zdjąć obicie - wtedy po prostu wrzucasz je do pralki (pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić oznaczenia na metce i wybrać odpowiednią temperaturę prania) i gotowe.

Czasami, gdy nie ma plam i tkanina nie wygląda na brudną, obicie wystarczy tylko odkurzyć, a na koniec przykryć mebel dużym wilgotnym prześcieradłem zamoczonym w wodzie z odrobiną pachnącego płynu do płukania i delikatnie wytrzepać trzepaczką do dywanów. Obicie będzie wtedy odświeżone i dodatkowo przez dłuższy czas nie będzie się elektryzować. Będzie też pięknie pachnieć. Pamiętaj jednak, aby nie używać tłustych środków zapachowych, które mogą zostawić na tkaninie trwałe plamy.

Gdy kanapa jest mocno zabrudzona i przyda jej się dokładne czyszczenie, najlepiej zastosować dedykowany szampon do dywanów i niezbyt ostrą ściereczkę lub gąbkę dobrze wchłaniającą wodę. Z szamponu i wody przygotuj pianę (wg instrukcji na preparacie).

Preparat rozprowadzaj po materiale bardzo delikatnie pocierając. Na sam koniec przetrzyj kanapę czystą, wilgotną ściereczką i nie używaj jej, póki nie wyschnie. Warto zapewnić lekki przeciąg albo ustawić w pokoju wiatrak.

Do czyszczenia tapicerek z materiału dobrze sprawdzają się również specjalistyczne pianki (kupisz je np. w Rossmannie). Nakłada się je na powierzchnię sofy, odczekuje kilka minut i ściera czystymi ścierkami aż do materiał będzie czysty.

Domowe sposoby na czyszczenie kanapy z materiału

Aby wyczyścić kanapę domowym sposobem, przygotuj roztwór 10% z kwasku cytrynowego, rozpuszczając 10 g kwasku w pół szklanki wody. Następnie zanurz czystą ściereczkę w roztworze i przetrzyj nią zabrudzone miejsca. Preparat sprawdzi się np. na plamy po kawie, herbacie, sokach, tłuste plamy po maśle, majonezie, etc.. Po około 10–15 minutach plamy powinny zacząć znikać. Jeśli tłuste plamy nadal są widoczne, przetrzyj je dodatkowo alkoholem, np. denaturatem.

Aby odświeżyć welurową tapicerkę, która nie jest mocno poplamiona, ale jednak lekko zabrudzona, użyj zimnej wody z dodatkiem amoniaku (4 pełne łyżki na litr wody). Ważne, by przy takim czyszczeniu przesuwać ściereczkę zgodnie z kierunkiem włosia materiału i nie szorować.

fot. Jak wyczyścić kanapę z materiału/Adobe Stock, pavlovski

Obicia ze skóry naturalnej najlepiej czyścić specjalistycznymi środkami przeznaczonymi właśnie do tego rodzaju materiału. Takie preparaty są łatwo dostępne w sklepach meblowych lub miejscach z chemią gospodarczą. Często mają właściwości zarówno czyszczące, jak i pielęgnacyjne, co pozwala nie tylko usunąć zabrudzenia, ale również chronić skórę przed wysychaniem czy pękaniem, do czego skóra ma upierdliwą tendencję.

Warto pamiętać, że skóra jest materiałem delikatnym i wymaga starannej pielęgnacji - stosowanie nieodpowiednich detergentów, jak np. wybielacze lub środki na bazie alkoholu, może uszkodzić jej strukturę lub prowadzić do odbarwień.

Przed użyciem każdego nowego środka czyszczącego zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu tapicerki, takim jak tylna część kanapy czy wewnętrzna strona podłokietnika. Nałóż odrobinę preparatu i sprawdź, czy nie powoduje odbarwienia ani nie zmienia faktury skóry.

Da ci to pewność, że wybrany produkt będzie bezpieczny dla całej powierzchni. Regularne stosowanie dedykowanych środków nie tylko ułatwia usuwanie brudu, ale także pomaga w zachowaniu elastyczności i gładkości skóry, co znacznie przedłuży jej żywotność oraz sprawia, że kanapa będzie wyglądać jak nowa przez długi czas.

Domowy sposób na czyszczenie kanapy ze skóry

Do domowego czyszczenia skórzanego obicia sprawdzi się delikatny detergent, np. woda z płatkami mydlanymi. Namocz w mieszance ściereczkę, porządnie odciśnij i przetrzyj plamy. Po 60 minutach nałóż na skórę olej roślinny, może być lniany lub rzepakowy. Zabieg najlepiej jest wykonać na noc, aby kanapa miała czas wyschnąć.

Do czyszczenia skórzanych kanap sprawdza się również mieszanka oleju roślinnego z octem w proporcji 3/4 szklanki octu i 1/2 szklanki oleju. Przygotowaną mieszankę nakładaj na plamy - brud powinien znikać od razu.

Czyszczenie kanapy z ekoskóry jest proste, ale wymaga odpowiednich środków, aby materiał na długo zachował swój wygląd i trwałość. Najlepiej sprawdza się zwykła woda z dodatkiem szarego mydła oraz miękka ściereczka - to bezpieczne połączenie skutecznie usuwa zabrudzenia, a jednocześnie nie niszczy delikatnej powierzchni ekoskóry.

Pamiętaj, aby unikać środków zawierających alkohol, naftę, wybielacz, amoniak czy rozpuszczalniki - takie substancje mogą osłabić materiał, prowadząc do jego pękania i zniszczenia. Ekoskóra to delikatny materiał, dlatego nie możesz sięgać po mocno działające preparaty.

Jeśli żaden z domowych sposobów nie pomoże, możesz wynająć firmę, która czyści tapicerkę w domu klienta - to koszt około 100-150 zł. Możesz też kupić odkurzacz piorący na własny użytek i wyczyścić kanapę samodzielnie - nie jest to skomplikowane.

Odkurzacz piorący to rodzaj odkurzacza wodnego, który pod ciśnieniem zasysa brud znajdujący się w tapicerce. Najpopularniejsze ma w swojej ofercie marka Karcher (koszt około 650 złotych), ale kupisz je nawet w Lidlu za niecałe 200 złotych.

fot. Jak wyczyścić kanapę/Adobe Stock, weyo

Jeśli kanapa nie ma zabrudzeń i chcesz ją jedynie lekko odświeżyć, wystarczy kilka prostych kroków i domowych sposobów. Zacznij od dokładnego odkurzenia kanapy, zwracając uwagę na wszystkie zakamarki, szwy i trudno dostępne miejsca. Użyj odkurzacza z końcówką do tapicerki, by usunąć kurz, okruchy i inne drobiny, które mogą powodować nieprzyjemny zapach.

Jeśli materiał na kanapie pozwala na kontakt z wodą, zwilż miękką ściereczkę w roztworze wody z odrobiną szarego mydła. Delikatnie przetrzyj powierzchnię kanapy, aby pozbyć się lekkich zabrudzeń. Pamiętaj, by unikać nadmiaru wody, aby nie uszkodzić tapicerki.

Po oczyszczeniu kanapy spryskaj ją delikatnie odświeżaczem tkanin lub wodą z kilkoma kroplami olejku eterycznego (np. lawendowego lub cytrynowego).

Tekst artykułu został pierwotnie opublikowany 05.03.2015 r.

Reklama

Czytaj także:

Jak usunąć kamień z szyby prysznica?

Jak wyczyścić kaloryfer w środku i na zewnątrz?

Jaką wodą myć podłogę - ciepłą czy zimną?