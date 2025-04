Kanapa to mebel intensywnie użytkowany każdego dnia. Nic dziwnego, że z czasem pojawiają się na niej plamy i zabrudzenia, a tapicerka traci swój blask i wygląda na brudną. Jak wyczyścić kanapę, by ciągle wyglądała jak nowa?

Jak wyczyścić kanapę?

Kanapa zajmuje zwykle centralne miejsce w każdym domu. Korzysta się z niej na co dzień w ciągu dnia, a także często służy również do spania. Nic dziwnego więc, że prędzej czy później pojawiają się na niej różnego rodzaju zabrudzenia. Jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta (albo dzieci i zwierzęta), żywot kanapy często jest drastycznie skracany poprzez pojawianie się różnego rodzaju plam. Nie zawsze jednak musi oznaczać to konieczność przykrywania jej narzutą lub wymiany obicia. Regularne czyszczenie kanapy pomoże utrzymać ją w czystości, a także przywrócić ładny wygląd. Poznaj nasze 4 sposoby na to, by kanapa cieszyła jak najdłużej! Po pierwsze – regularne odkurzanie to podstawa. Pozbędziesz się w ten sposób kurzu i pyłków, które dają wrażenie brudu. Po drugie: plamy spieraj natychmiast, nim zaschną. Pomocny będzie w tym szampon do dywanów oraz gąbka. Przyda się również kwasek cytrynowy rozpuszczony w wodzie. Przybrudzone obicia welurowe wyczyścisz za pomocą wody z amoniakiem. Jeśli jednak kanapa jest bardzo zanieczyszczona, a doraźne i miejscowe pranie nie pomaga, rozważ wypożyczenie odkurzacza piorącego!

