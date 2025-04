Brudny głośnik w telefonie oznacza problemy w działaniu urządzenia. Jeśli zauważysz, że podczas rozmowy głos rozmówcy jest słabiej słyszalny niż kiedyś, niekoniecznie musi chodzić o brak zasięgu. Problemem może być właśnie zanieczyszczony głośnik w telefonie.

Zwłaszcza, jeśli podczas czyszczenia smartfona o miejscu, w którym jest głośnik czy mikrofon, zapominasz.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie sprężonym powietrzem?

Sprężone powietrze w puszce z dołączoną cienką rurką dobrze sprawdzi się do czyszczenia głośnika i innych otworów w telefonie.

Rurkę zamocuj na puszce. Koniec rurki skieruj pionowo w otwory głośnika. Naciśnij kilka razy, by sprężone powietrze dostało się do środka i pomogło usunąć kurz.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie alkoholem izopropylowym?

Ten sposób poleca się do czyszczenia wszelkiego rodzaju elektroniki. Za pomocą alkoholu izopropylowego łatwo wyczyścisz np. brudny pilot do telewizora.

Przygotuj patyczek do uszu. Nanieś na niego odrobinę alkoholu izopropylowego. Wilgotnym patyczkiem kilka razy przetrzyj głośnik w telefonie.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie odkurzaczem komputerowym?

Jeśli posiadasz odkurzacz techniczny z małą dyszą zakończoną szczoteczką, w którym możesz ustawić niską moc ssania, przyda się do czyszczenia głośnika w telefonie.

Upewnij się jednak, że twój telefon można czyścić w ten sposób (informacja powinna być dostępna w instrukcji urządzenia).

Mały odkurzacz nie tylko wymiecie drobinki kurzu, lecz także od razu je wciągnie.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie szczoteczką do zębów?

Szczoteczka do zębów przyda się do czyszczenia przedmiotów, gdy wymagana jest precyzja, więc nic dziwnego, że to najpopularniejszy sposób na wyczyszczenie głośnika w telefonie.

Do czyszczenia głośnika w telefonie nie używaj starej, twardej szczoteczki - mogą znajdować się na niej pozostałości pasty do zębów, a ta nie powinna trafić w otwory telefonu.

Przygotuj suchą szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem. Delikatnie zagłębiaj jej włosie w otwór głośnika, wymiatając kurz.

Jak wyczyścić głośnik w telefonie za pomocą taśmy malarskiej?

Do czyszczenia głośnika w telefonie możesz wykorzystać też taśmę malarską. Nie używaj za to zwykłej taśmy klejącej.

Oderwij kawałek taśmy i przyklej na głośnik. Zdecydowanym ruchem oderwij ją. Drobinki brudu przykleją się do niej. Czynność powtórz kilka razy, aż kolejny nowy kawałek taśmy będzie czysty.

