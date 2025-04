Jak wyczyścić dywan? Czyszczenie dywanu wcale nie musi być kłopotliwą sprawą. Dzięki naszym radom szybko i sprawnie usuniesz plamy oraz zabrudzenia i odświeżysz swój dywan.

Po pierwsze: na plamy reaguj szybko



Co więc zrobić, jeżeli na dywanie lub tapicerce mebli pojawią się plamy? Pierwszą i najważniejszą zasadą jest natychmiastowa reakcja: pamiętajmy, że plamy należy wywabiać jak najszybciej – póki jeszcze nie wsiąkły głęboko w tkaninę. Wylane płyny najlepiej jest od razu zebrać papierowym ręcznikiem lub miękką ścierką, natomiast inne zabrudzenia można delikatnie zdjąć nożem lub łyżką.

Po drugie: plamy usuwaj prawidłowo



Po wstępnym oczyszczeniu plamy, możemy zabrać się do części właściwej pracy. Jak wyczyścić dywan szybko i skutecznie? W trakcie szorowania brudnego miejsca, nie zapominajmy, że nie powinniśmy zbyt intensywnie trzeć dywanu lub tapicerki, ponieważ możemy uszkodzić ich włókna, a dodatkowo zwiększyć powierzchnię przebarwienia. Ważne jest także czyszczenie zabrudzeń od krawędzi do środka – w ten sposób również ograniczymy rozprzestrzenianie się plam. Dodatkowo pamiętajmy, aby nie przemoczyć dywanu lub tapicerki, a po zakończeniu pracy, pozwolić im wyschnąć w temperaturze pokojowej. Zabronione jest suszenie czyszczonego miejsca za pomocą suszarki lub wystawianie na działanie promieni słonecznych, bo powodują one blaknięcie kolorów.

Po trzecie: dobry odplamiacz



Plamy możemy starać się usunąć domowymi sposobami np. za pomocą sody lub wykorzystać prostszy sposób i zastosować odpowiedni odplamiacz. Najlepiej taki, który bez problemu poradzi sobie nawet z wyjątkowo uporczywymi zabrudzeniami. Jednym z takich środków jest Dywanlux, przeznaczony jest do usuwania bardzo trudnych zanieczyszczeń z dywanów i tapicerek.

Po czwarte: codzienna pielęgnacja to podstawa



Aby nasze dywany i tapicerki zachowały piękny wygląd przez dłuższy czas, nie wystarczy jedynie usuwać powstałe plamy. Musimy przyłożyć szczególną uwagę do pielęgnacji dywanu. Przede wszystkim starajmy się regularnie pozbywać się drobinek brudu za pomocą odkurzacza. Dodatkowo warto od czasu do czasu odświeżyć tego typu powierzchnie wykorzystując do tego celu specjalistyczny środek do czyszczenia. Preparaty przeznaczone do dywanów i tapicerek pozwalają dłużej zachować im piękny kolor i puszystość. Pamiętajmy też, aby w każdej sytuacji stosować się do zaleceń producenta.

