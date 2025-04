Twoje ulubione białe buty już nie lśnią czystością, a przyciągają wzrok plamami z błota? Chociaż wyczyszczenie jasnych tenisówek, półbutów damskich komfortowych, trampek damskich kolorowych czy adidasów wydaje się być trudne, dzięki naszym wskazówkom zrobisz to bez trudu. Sprawdź, jak wyczyścić białe buty.

Pożółkłe buty możesz odświeżyć zarówno chemicznymi środkami, jak i domowymi sposobami. W przypadku sportowych lub skórzanych butów sprawdzi się przede wszystkim mleczko do czyszczenia typu cif, a także pasta do zębów. Wystarczy, że potrzesz pożółkłe miejsca gąbeczką lub miękką szczoteczką nasączoną wybranym środkiem, a następnie całość przetrzesz mokrą szmatką.

W przypadku czyszczenia niektórych butów sprawdzi się także... gumka do ścierania. Wystarczy, że potrzesz nią zabrudzenia i zażółcenia. Podczas czyszczenia butów chemicznymi środkami uważaj, aby nie naruszyć materiału. Dotyczy to w szczególności butów skórzanych oraz materiałowych, np. z siatki.

Większość materiałowych białych butów, takich jak trampki, możesz po prostu wrzucić do pralki i wyprać w specjalnym programie do obuwia. Buty skórzane nie nadają się jednak do pralki. Materiał może się uszkodzić, a buty rozkleić, dlatego najlepiej czyścić je bardzo ostrożnie.

Jak wyczyścić białe buty ze skóry:

Odrobinę proszku do prania rozcieńcz dokładnie w ciepłej wodzie. Wyjmij z butów sznurówki (jeśli są) i zanurz je w tym roztworze na ok. 30 minut. Przez ten czas zajmij się czyszczeniem butów. Szmatkę zanurz w misce z proszkiem do prania wymieszanym z wodą, mocno odciśnij i lekko przecieraj obuwie. Pamiętaj o tym, aby często płukać szmatkę pod bieżącą wodą. W przypadku większych i trudniejszych do usunięcia zabrudzeń na szczoteczkę nałóż trochę pasty do zębów (najlepiej, jeśli będzie wybielająca). Szoruj szczoteczką wszystkie zabrudzone miejsca na butach. Pastę zetrzyj z obuwia szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Wypłucz sznurówki i rozwieś, aby wyschły. Wypchaj obuwie starymi gazetami, dzięki czemu szybciej wyschnie i zachowa swój kształt. Na koniec załóż suche sznurówki.

fot. Jak wyczyścić białe buty/Adobe Stock, Nadezhda

Zabłocone buty są stosunkowo łatwe do wyczyszczenia. Najlepiej jest wilgotną szmatką zetrzeć świeże zabrudzenia, dokładnie je usuwając. Jeśli jednak ślady z błota są zaschnięte, musisz najpierw pozbyć się "grud" ziemi. Wykorzystaj do tego miękką szczotkę. Usuń największe zabrudzenia, a następnie wyczyść obuwie wilgotną szmatką.

Możesz także użyć mleczka do czyszczenia, łagodnego mydła czy niewielkiej ilości proszku do pieczenia albo płynu do prania.

Trudne i uporczywe zabrudzenia możesz usunąć przy pomocy roztworu wody i płynu do mycia naczyń. Możesz w ten sposób czyścić większość obuwia. Uważaj jednak podczas czyszczenia butów zamszowych - z nimi warto obchodzić się delikatnie i czyścić możliwie jak najbardziej na sucho.

W miseczce z ciepłą wodą rozmieszaj płyn do mycia naczyń - najlepiej sporą ilość. Szczoteczkę maczaj w roztworze i szoruj nią buty. Sznurówki również najlepiej wyprać osobno - w wodzie z proszkiem do prania lub po prostu w pralce. Wysusz sznurówki, a obuwie wypchaj starymi gazetami, aby szybciej i lepiej wyschło.

fot. Czyszczenie białych butów/Adobe Stock, yuriygolub

Soda oczyszczona to niezawodny środek czyszczący i pochłaniający zapachy. Warto mieć w domu spory zapas, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Z jej pomocą możesz także skutecznie i szybko wyczyścić białe obuwie. Soda ma właściwości wybielające, dlatego świetnie sprawdzi się także w przypadku pożółkłych butów.

Sodę wymieszaj z octem w proporcji 1:1, a kiedy masa przestanie „buzować”, nanieś ją na szmatkę lub miękką szczoteczkę i delikatnie pocieraj buty, aż wszystkie zabrudzenia oraz żółte ślady znikną. W przypadku większych przebarwień możesz nałożyć masę na plamę i pozostawić na ok. 5 minut.

Buty w środku możesz wyczyścić, piorąc obuwie w ciepłej wodzie z proszkiem. Jeśli tych konkretnych butów nie można tak mocno moczyć, wykorzystaj preparaty dostępne w sklepach obuwniczych. Możesz także wyjąć samą wkładkę (jeśli nie jest przyklejona) i umyć ją w wodzie z mydłem albo proszkiem do prania.

Dobrym pomysłem jest także regularne stosowanie środka odświeżającego. Spryskuj obuwie co jakiś czas w środku, aby chronić je przed nieprzyjemnym zapachem.

fot. Jak wyczyścić białe buty/Adobe Stock, Natallia

Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak, opublikowanego pierwotnie 31.08.2018.

