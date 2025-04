Zmywarka jest maszyną, której nie sposób przecenić. Dzięki niej zyskujesz czas i oszczędzasz wodę. Zanim jednak pobiegniesz do sklepu i wydasz pieniądze sprawdź, na co szczególnie warto zwrócić uwagę.

Jak wybrać zmywarkę do naczyń?



1. Pojemność

W sprzedaży są zmywarki o szerokości 45 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm. Jeśli masz sporą rodzinę (cztery osoby lub więcej), lubisz przyjmować gości wybierz większą zmywarkę, np. o szerokości 60 cm. Zmieści się w niej od 12 – 15 zestawów naczyń.



2. Efektywność energetyczna

To od niej zależy skuteczność zmywania oraz koszt eksploatacji sprzętu. Zgodnie z normami Unii Europejskiej, zmywarki mają 7 klas efektywności energetycznej: od A (najbardziej efektywna) do G (mniej efektywna). Najnowsze i najbardziej nowoczesne pracują w klasie AAA.



3. Szuflady

Warto wybrać regulowane szuflady – wówczas można je podnosić i opuszczać, a także składać niektóre elementy. Wówczas zmieszczą się w nich wszystkie naczynia, także te niewymiarowe. Dobrze, gdy oprócz standardowych przegródek wyposażone są w uchwyt na butelki dla niemowląt.



4. Programy

Przydadzą się przynajmniej dwa : intensywny i oszczędny (Bio) do naczyń wrażliwych na wysoką temperaturę. Warto też mieć program skrócony – idealny do lekko zabrudzonych naczyń. Zmywanie trwa tylko 30 min. w temperaturze ok. 40°C. Oszczędzasz w ten sposób czas i energię.



5. Klasa suszenia

Również oznacza się ją literami od A do G. Klasa A oznacza, że po zakończeniu zmywania, naczynia będą całkiem suche i można od razu wstawić je do szafki. Przy niższych klasach trzeba liczyć z koniecznością dodatkowego ich przetarcia.



6. Głośność

Podana jest w decybelach. Bardzo cicha zmywarka to taka, której poziom hałasu podczas pracy nie przekracza 47 decybeli. Głośność jest istotna jeśli masz otwartą kuchnię. Ceny zmywarek wahają się od 700 – 3000 zł.

Czy wiesz, że...

Zmywarkę wynalazła kobieta, Amerykanka. Miało to miejsce w 1866 r. Podobno szukała sposobu na perfekcyjne i bezpieczne wyczyszczenie swojej porcelany. I udało się!