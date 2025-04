Chrupiące tosty na śniadanie oraz ciepłe kanapki na kolację to propozycja nie do odrzucenia. W ich przygotowaniu pomoże nam toster lub opiekacz do pieczywa. Jak je wybrać, opowiedział nam Konrad Krasnodębski, Dyrektor Marketingu firmy MPM. Sprawdź!

Reklama