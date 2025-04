Co kupić – to pytanie przewija nam się wielokrotnie w trakcie przedświątecznej bieganiny. Warto zastanowić się wcześniej nad wyborem odpowiedniego upominku, aby w ostatniej chwili nie kupować jakieś rzeczy na siłę. Nawet miesiąc przed świętami można zacząć się już rozglądać za odpowiednimi propozycjami. Pozwoli nam to na spokojnie wybrać dobrany do danej osoby prezent, który zaraz po świętach nie wyląduje w pudle z rupieciami.

Reklama

Określ portret odbiorcy prezentu

Pamiętajmy, że przy wyborze prezentu nie powinniśmy sugerować się wyłącznie swoim gustem, w końcu kupujemy prezent dla kogoś, a nie dla siebie. Zastanówmy się, co obdarowywany potrzebuje i co sprawiłoby mu największą przyjemność. Upominek będzie udany, jeżeli zdołamy dopasować go do osobowości obdarowywanego, dlatego zanim wybierzesz określ jego portret

W tym celu zadaj sobie kilka fundamentalnych pytań:

Czym interesuje się dana osoba?

Czy ma jakieś szczególne hobby?

Jakimi przedmiotami się otacza?

Jakiej muzyki lubi słuchać?

Jak spędza wolny czas?

W jakim jest wieku?

Jaki typ osobowości reprezentuje?

Z jakiego prezentu była ostatnio bardzo zadowolona?

Kim jest dla nas obdarowywany człowiek?

Wybór kategorii prezentu dla osoby, którą znamy jest stosunkowo prosty. Gorzej, jeśli osoba, którą chcemy obdarować jest nam obca, wtedy najlepszym wyjściem jest prezent uniwersalny, tj. pasujący niemal do każdej osoby i na każdą okazję, jak: kalendarz zeszytowy, organizer, zestawy do pisania czy rękawiczki.

Umiejętny podstęp

W przypadku prezentów dla najbliższych można uciec się do drobnego oszukaństwa. Będąc na zwyczajnych zakupach zapytaj osobę, której zamierzasz kupić prezent o radę. Powiedz jej, że szukasz prezentu dla koleżanki/kolegi i chciałabyś/chciałbyś się jej poradzić, co kupić. Przy okazji luźnej rozmowy możesz dowiedzieć się, co w danym momencie tej osobie się podoba, a czego na pewno by sobie nie kupiła. Chodząc po centrum handlowym łatwo też zauważyć, za czym towarzysząca nam osoba się rozgląda, na czym dłużej zawiesza swój wzrok. Na pewno po takim spacerze wpadnie Ci do głowy mnóstwo konkretnych pomysłów na prezent.

Jeśli jednak nic Ci nie przychodzi do głowy poproś osobę, której chcesz kupić prezent o skategoryzowanie swojego życzenia. Niech powie ogólnie, co by chciała dostać: coś do domu, ubranie, biżuterię, książkę, płytę czy jeszcze coś innego. W ten sposób ułatwisz sobie zakup i będziesz pewien, że osoba ta będzie zadowolona z Twojego upominku.

Wydawałoby się, że najmniejszy problem jest z prezentami dla dzieci, w końcu mnóstwo zabawek zalega na półkach sklepowych. Jednak jak się okazuje do zakupu zabawek trzeba podejść z dużą rozwagą

Przeczytaj wszystkie informacje na opakowaniu, sprawdź dla jakiej grupy wiekowej przedmiot jest przeznaczony.

Obejrzyj dokładnie zabawkę, przejrzyj czy nie składa się z małych elementów, które dziecko mogłoby połknąć.

Zobacz, czy zabawki nie posiadają ostrych krawędzi lub kłujących końców.

Sprawdź czy zabawka wydaje jakieś dźwięki - niektóre z nich mogą przestraszyć dziecko. Mogą też być za głośne dla uszu malucha.

Jeśli zabawka jest na baterie, sprawdź włącznik i wyłącznik. Niektóre zabawki mogą bowiem włączać się samoczynnie np. w nocy i budzić dziecko.

Jeśli dziecko ma mniej niż 8 lat zrezygnuj z kupowania zabawek, które posiadają kable i sznurki. Dziecko może się nimi udusić.

W przypadku prezentu dla starszego dziecka masz jeszcze większy problem. Starsze dzieci mają już konkretne żądania – zazwyczaj są tzw. rzeczy na topie, określona gra, określona seria przyborów szkolnych, zabawek, ciuchów. Dzieci są też bardzo uczulone na podróbki, prezent, aby ich ucieszył musi być oryginalny.

Reklama

Jeśli więc chcemy, aby prezent był naprawdę trafiony, to pozostaje nam śledzić trendy panujące w gronie nastolatków. Warto np. przejrzeć gazety, jakie czyta nasze dziecko, by się dowiedzieć, co aktualnie pożąda większość nastolatków. Z nieco młodszymi dziećmi możemy zastosować sposób z pisaniem listu do św. Mikołaja – warunek – dziecko musi jeszcze w niego wierzyć.