Co się zmieniło w odkurzaczach?

1 września 2014 roku weszła w życie eko regulacja dotycząca odkurzaczy. Co to oznacza w praktyce? Eko regulacja ta wprowadza zmiany w zakresie samego produktu, a także narzuca obowiązek jego etykietowania.

Wszystkie nowe odkurzacze, które będą wprowadzane do obrotu od 1 września 2014 r. nie mogą mieć większej mocy silnika niż 1600 W (nie dotyczy to odkurzaczy do czyszczenia na mokro, na mokro i sucho, automatycznych, przemysłowych, centralnych, akumulatorowych, do pracy na zewnątrz i froterek do podłóg).

Ktoś mógłby zapytać, jak to może oszczędzić energię, skoro przy niższej mocy silnika na pewno trzeba będzie odkurzać dwa razy dłużej? Okazuje się jednak, że wcale tak nie będzie, ponieważ nowa regulacja wprowadzi też nowy miernik określający efektywność działania odkurzacza, którego określone wartości będą musiały być spełnione przez producentów odkurzaczy przy niezwiększonym zużyciu energii.

Tym nowym miernikiem będzie Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU, z angielskiego "dust pick-up", czyli "zbieranie kurzu"), który będzie wynosił minimum 70% na dywanach i 95% na podłogach twardych.

Czym właściwie jest Wskaźnik Zbierania Kurzu?

Ta tajemnicza nazwa jest bardzo łatwa do rozszyfrowania! Zgodnie z nową regulacją UE jest to standardowy miernik mierzący zdolność odkurzacza do zbierania kurzu. Podstawową funkcją odkurzacza jest zbieranie kurzu, więc Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU) jest miernikiem najlepiej obrazującym efektywność urządzenia.

Wskaźnik Zbierania Kurzu (DPU) jest mierzony oddzielnie na dywanach i oddzielnie na podłogach twardych. Wartość, jaką wskaźnik osiągnie na dywanie i podłodze twardej określi klasę skuteczności dywanu i podłogi twardej.

Jak czytać nowe etykiety na odkurzaczach?

Zmiany regulacji wiążą się również ze zmianą etykiet. Nie należy się jednak obawiać, oznaczenia wcale nie będą trudne do odczytania! Główną informacją zawartą na etykiecie będzie klasa efektywności energetycznej odkurzacza – w skali od A do G. Ponadto na etykiecie znajdą się też informacje o średnim rocznym zużyciu energii, poziomie hałasu, klasie skuteczności odkurzania dywanu i podłogi twardej oraz klasie reemisji kurzu. Poniżej znajduje się wzór etykiety oraz szczegółowe wyjaśnienie jej poszczególnych ikon.

Kliknij na etykietę, by zobaczyć ją w powiększeniu:

fot. serwis prasowy Philips

