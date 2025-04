Wybór materaca to poważna sprawa. Nie jest tani, więc powinien posłużyć kilka lat. A poza tym ma wpływ na nasze zdrowie.

Reklama

1. Idealnie dopasowany.

Jeszcze do niedawna uważano, że najzdrowszy jest twardy materac. Ta teoria przestała już być aktualna. Dobrej jakości materac ma kilka (od 5 do 7) stref twardości.

Powinny być jednak tak zróżnicowane, by idealnie dopasowały się do kształtu ciała, a przede wszystkim do poszczególnych odcinków kręgosłupa. Dzięki temu kręgosłup zachowuje swoją naturalną, lekką krzywiznę i zapewnia odpoczynek przemęczonym mięśniom. Materac trzeba też dostosować do wagi osoby, która na nim śpi. Jeśli łóżko jest dwuosobowe lepiej kupić dwa wąskie materace.

2. Wygoda najważniejsza.

Wprawdzie od technologii wykonania sporo zależy, ale wygoda i subiektywne odczucia są ważniejsze. Dlatego fizjoterapeuci zalecają, by przed zakupem starannie przetestować materac. Należy się na nim położyć, w takiej samej pozycji w jakiej śpimy w domu, poprzewracać się z boku na bok, sprawdzić czy daje się to zrobić z łatwością.

Pięć minut to absolutne minimum potrzebne do tego, aby przekonać się czy testowana konstrukcja zagwarantuje wygodne podparcie ciała podczas snu. Większość modeli ma tzw. poziomy twardości (miękki, średni, twardy, bardzo twardy). Oznaczają one jednak co innego u różnych producentów, więc trzeba sprawdzić wygodę materaca na własnej skórze.

3.Test płaskiej ręki.

Zrób go, by sprawdzić czy dokonałaś właściwego wyboru. Połóż się na materacu w pozycji na wznak. Włóż płaską dłoń między swoje plecy, a materac.

Jeśli możesz to zrobić z łatwością i czujesz sporą wolną przestrzeń oznacza – materac jest dla ciebie zbyt twardy (nie odkształca się pod ciężarem ciała). Gdy zaś włożenie ręki między materac, a plecy jest niemożliwe, prawdopodobnie jest zbyt miękki i ciało się w nim "zapada".

Małgorzata Świgoń, dziennikarka "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"

Reklama

Zobacz więcej ciekawych porad:

Czego nie należy przechowywać w lodówce?

Domowe sposoby na sprzątanie łazienki - 7 pomysłów

Jak usunąć plamy po owocach?