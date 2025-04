Na stoiskach z oświetleniem są setki lamp. Możesz wybrać retro - stylizowane na stare latarnie gazowe, są też nowoczesne reflektorki, modele mocowane do elewacji, stojące o rożnej wysokości i oprawy umieszczane całkowicie w podłożu. Ciekawą propozycją są pływające reflektorki do oczek wodnych. Jak wybrać lampy do ogrodu?

Reklama

Jak dobrać lampy ogrodowe?

Gdy masz dom przypominający dawny polski dworek z gankiem, a w ogrodzie malowniczą altanę oplecioną pnączami lub tzw. treliaż, możesz zdecydować się na lampy stylizowane. Przynajmniej jedną z nich zamocuj na elewacji, przy drzwiach wejściowych i kilka ustaw, np. wzdłuż ścieżki wiodącej do domu, przy oczku wodnym, w kąciku wypoczynkowym. Wprowadzają one sentymentalną atmosferę. W oprawie z tworzywa można kupić za kilkadziesiąt złotych, metalowe kosztują drożej.

z gankiem, a w ogrodzie malowniczą altanę oplecioną pnączami lub tzw. treliaż, Przynajmniej jedną z nich zamocuj na elewacji, przy drzwiach wejściowych i kilka ustaw, np. wzdłuż ścieżki wiodącej do domu, przy oczku wodnym, w kąciku wypoczynkowym. W oprawie z tworzywa można kupić za kilkadziesiąt złotych, metalowe kosztują drożej. Jeśli dom ma nowoczesną elewację, raczej zdecyduj się na nowoczesne lampy. Wpisują się one dyskretnie w krajobraz, nie konkurują urodą z roślinami. Ceny są różne, od 30 do kilkuset zł. Wszystko zależy od opraw i źródła światła.

raczej zdecyduj się na nowoczesne lampy. Wpisują się one dyskretnie w krajobraz, nie konkurują urodą z roślinami. Ceny są różne, od 30 do kilkuset zł. Wszystko zależy od opraw i źródła światła. Pływające reflektorki i lampy podwodne można kupić w cenie 50–200 zł. Mają one wodoodporne obudowy i często kilka przesłon, np. w kolorze czerwonym, pomarańczowym, zielonym czy niebieskim. Dają one niesamowite efekty dekoracyjne gdy umieszczone są w oczku wodnym.

można kupić w cenie 50–200 zł. Mają one wodoodporne obudowy i często kilka przesłon, np. w kolorze czerwonym, pomarańczowym, zielonym czy niebieskim. Dają one niesamowite efekty dekoracyjne gdy umieszczone są w oczku wodnym. Oszczędne. Oświetlenie ogrodu nie będzie drogo kosztować, jeśli zastosujesz lampy z technologią LED. Dla przykładu roczny rachunek za cztery takie lampy zapalane na kilka godzin w ciągu doby wyniesie ok. 30 zł. Oczywiście jeszcze tańsze jest oświetlenie solarne. Uczulamy jednak, aby nie kupować najtańszych solarnych światełek, po kilka zł za sztukę. Lepiej zainwestować w droższe, z wymiennymi bateriami. Dobrej jakości lampy solarne po naładowaniu w ciągu dnia świecą po zmroku nawet do 8 godzin i dają jednostajny strumień światła.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

Reklama

Zobacz inne ciekawe porady:

Jak umyć blender - 3 sposoby

Jakie kwiaty do łazienki?

Sztuka nakrywania stołu