Na początek wyjaśnijmy mały rozgardiasz pojęciowy. Mebel, który wygląda trochę jak długa, miękka ława z wygodnym oparciem jedni nazywają sofą, a inni kanapą. Czy zatem sofa i kanapa to to samo, czy jednak jest między nimi jakaś, choćby niewielka różnica?

Soffa z tureckiego, a wcześniej z arabskiego to kanapa. Aby było jeszcze bardziej zawile, to w niektórych rejonach nazywano ją otomaną (od imperium otomańskiego). A zatem możemy śmiało używać tych pojęć zamiennie. Do wyboru mamy modele rozkładane i tylko takie do siedzenia. Różnią się wielkością, wzornictwem, niektóre mają w siedzisku sprężyny, a inne tylko gąbkę. Tkaniny obiciowe też są bardzo różne.

Jak wybrać kanapę: rozkładana czy nie?

Zanim wybierzesz się do sklepu po kanapę, zdecyduj, czy ma być typowo wypoczynkowa (tylko do siedzenia), czy ma mieć funkcję spania.

Nie rozkładane bywają zgrabniejsze i wyglądają lżej, ale rozkładane są praktyczniejsze. Nawet jeśli nikt nie będzie spał na kanapie codziennie, to przyda się, gdy czasem ktoś z bliskich przyjedzie z wizytą i zostanie na noc.

Tapicerka kanapy

Kolorystycznie sofa powinna harmonizować z zasłonami, dywanem i dodatkami. Warto wiedzieć, że tapicerka o intensywnej barwie czyni mebel centralnym punktem pokoju i odwraca uwagę od innym elementów. Zastanów się więc, czy tego chcesz, czy raczej wolałabyś stonowane obicie.

Niektóre kanapy wyglądają bardzo nowocześnie, mają proste bryły. Ale nie brakuje też stylizowanych na meble sprzed lat. Mają one miękkie, zaokrąglone kształty, czasami ozdobne podłokietniki i fantazyjne nóżki.

Wielkość kanapy

Do wyboru mamy sofy dwuosobowe, trzyosobowe i narożne. Tylko pozornie do niewielkiego salonu najodpowiedniejszy jest mały mebel. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem niż dwuosobowa kanapa i dwa dobrane do niej fotele jest narożnik, o wymiarach 2 na 3 m, z jednym podłokietnikiem na końcu dłuższego boku.

Uzyskasz siedzisko długości ok. 4,5 m, które zabierze mniej miejsca. W bardzo małym wnętrzu, w którym w dodatku musi stanąć regał i stół z krzesłami, oczywiście trzeba się zadowolić tylko małą sofą długości ok. 140 cm.

Godne polecenia będą w takim przypadku modele bez podłokietników, bo te niekiedy bywają dość szerokie. W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej 25 cm. Aby dokonać najlepszego wyboru, wybierz się do sklepu z miarką.

Wygoda i trwałość kanapy

Dla każdego z nas trochę inna kanapa może być tą najwygodniejszą. Dlatego przed zakupem usiądź na niej na dłuższą chwilę. Zastanów się czy odpowiada ci jej twardość, wysokość siedziska i oparcia oraz głębokość. Wygodna kanapa powinna odciążać kręgosłup.

Zwróć też uwagę, czy łatwo się z niej wstaje. Jeśli jest to mebel dwufunkcyjny, Poproś obsługę sklepu o rozłożenie lub zrób to sama. Zobaczysz, czy nie szwankuje mechanizm rozkładania i czy jest on solidny. Oceń także czy rozkładanie nie jest zbyt skomplikowane. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy kanapa często będzie służyć jako łóżko.

Dowiedz się, co znajduje się pod materiałem obiciowym. Siedzisko i oparcie może być wypełnione tylko pianką poliuretanową, ale w wielu modelach w siedziskach stosuje się dodatkowo sprężyny faliste. To ważny element, bo zwiększają one wygodę i trwałość - zapobiegają odkształcaniu się materaca.

Siedzisko ze sprężynami będzie wygodniejsze zarówno do spania jak i do siedzenia. Najlepszym rozwiązaniem są tzw. bonellowe (elastyczne i wytrzymałe). Oceń grubość powierzchni do spania. Najlepiej, aby wynosiła ona co najmniej 9 cm, jeśli kanapa ma być twoim łóżkiem. Nie musisz kupować sofy w takim obiciu, jaka jest w sklepie. Poproś o katalog i wybierz najlepsze, np. najbardziej odporne na plamy.

Nasza rada

W dostępnym w sklepie z kanapami katalogu z próbkami tkanin proponowanych na obicie podane są ich cechy, np. wytrzymałość na ścieranie, grubość, odporność na plamy.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

