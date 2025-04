Popularność pryszniców wynika z kilku czynników, przede wszystkim to oszczędność - nie tylko wody i czasu, ale również przestrzeni. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się mieszkania o małym metrażu oraz kawalerki, gdzie na strefę kąpielową czasami przeznaczone jest naprawdę niewiele miejsca.

Reklama

W takim przypadku warto zainwestować w dobrej jakości kabinę prysznicową, która posłuży nam lata, a zajmie niewiele miejsca. Design, funkcjonalność oraz możliwości aranżacyjne przestrzeni to kluczowe czynniki mające wpływ na nasz wybór. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne potrzeby oraz styl życia domowników. Jak pogodzić te wszystkie elementy i wybrać optymalną kabinę prysznicową?

Kabina na miarę potrzeb wszystkich domowników

Decydując się na kabinę prysznicową, warto pamiętać o potrzebach wszystkich, którzy będą z łazienki korzystać na co dzień. Pamiętajmy, że rodzina z małymi dziećmi ma inne potrzeby niż starsi domownicy, szczególnie seniorzy, którzy np. mają problemy z poruszaniem.

Gdy zdecydowaliśmy się na montaż kabiny z brodzikiem, pamiętajmy, że cechują się one różnymi głębokościami. Te z głębokim brodzikiem (nawet do 24 cm) mogą spokojnie zastąpić wannę przy kąpieli małych dzieci, szczególnie, że głębokie brodziki często wyposażone są w siedzisko, które dodatkowo może posłużyć jako półka na niezbędne przybory kąpielowe.

Rozwiązanie przyda się również w przypadku osób starszych, dla których takie siedzisko jest wygodniejsze i bardziej funkcjonalne niż wanna.

Co ważne, popularne są także kabiny typu walk-in, czyli bez brodzika. Wchodzenie i wychodzenie z takiej kabiny nie wymaga przekraczania żadnego progu. Jeśli zrezygnujemy z tradycyjnego brodzika na rzecz tego typu kabiny, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego spadu, aby woda nie zalegała na posadzce.

Wygląd i sposób otwierania drzwi

Szeroka oferta kabin prysznicowych sprawia, że do każdej nawet najbardziej nieustawnej łazienki, znajdziemy idealne rozwiązanie. Mimo, że najczęściej wybieramy kabiny narożne, pamiętajmy, że do wyboru mamy także modele półokrągłe, trójścienne (wtedy kiedy nie mamy wolnego narożnika w łazience) asymetryczne lub drzwi uchylne do montażu we wnęce lub ze ścianką.

Montaż kabiny w rogu pomieszczenia to przede wszystkim idealna opcja w przypadku małych łazienek. Warto pamiętać również o stronie, na którą otwierają się drzwi wybranej kabiny, tak aby korzystanie z niej w łazience, gdzie miejsce gra rolę, nie było utrudnione.

Coraz częściej stosuje się także same drzwi, uchylne lub przesuwne, które wbudowane w łazienkową wnękę, tworzą komfortową przestrzeń prysznicową. Łączą się one z boczną ścianą, co zdecydowanie wpływa na oszczędność przestrzeni, na którą często nie ma funkcjonalnego pomysłu. Drzwi prysznicowe można również zakupić w komplecie ze ścianką.

Rodzaj tworzywa

Przy wyborze rodzaju szkła, z jakiego wykonana jest kabina, warto pamiętać, że gładka, przejrzysta szyba będzie odpowiednia np. dla nowoczesnego wnętrza w mieszkaniu singla lub młodej pary, ale już w przypadku rodzinnej łazienki, z której często jednocześnie korzysta więcej osób, bardziej praktyczna będzie kabina z wypełnieniem nieprzejrzystym.

Funkcjonalność to podstawa

Nowoczesny design, piękny wygląd i idealna kompozycja aranżacyjna w łazience to kwestie, na które zwracamy uwagę na początku. Jeśli jednak decydujemy się na konkretny model, należy pamiętać, że kabina prysznicowa musi być również trwała, wykonana z dobrej jakości materiałów oraz łatwa w czyszczeniu. Zagwarantują to nowoczesne technologie oraz patenty techniczne, zaprojektowane indywidualnie do każdego produktu.

W niektórych kabinach montuje się bardzo wygodne i praktyczne w użytkowaniu wypinane rolki łożyskowe, umieszczone na dole drzwi kabiny. Za pomocą specjalnego guzika można je wypiąć od dołu i z łatwością oraz bez ryzyka uszkodzenia odchylić, w celu umycia dolnego profilu kabiny. To właśnie tam najczęściej zbierają się osad z wody i mydła, kamień oraz inne zabrudzenia.

Nie bez znaczenia pozostaje jakość i sposób montażu uszczelek - chociaż ciężko to sprawdzić na postawie ekspozycji towaru w sklepie, nie ma nic gorszego niż przeciekające ściany w kabinie i woda na podłodze. Dlatego tak ważna jest gwarancja szczelności kabiny. Tylko dobry jakościowo system uszczelek nie będzie się kruszyć, zmieniać barwy i jest odporny na trwałe zanieczyszczenia.

Na podstawie materiałów prasowych marki Aquaform

Reklama

Zobacz więcej porad:

Co robić, żeby buty nie przemakały?

Jak wyczyścić zamszowe buty?

Jak wyczyścić białe buty?