Antywłamaniowość drzwi określają klasy RC (od 1 do 4), na które m.in. wpływa odpowiednia budowa skrzydeł drzwiowych (tak fachowo nazywa się drzwi). Ich konstrukcja może być np. stalowa, ale na rynku są też drzwi o konstrukcji drewnianej. Wówczas dla wzmocnienia całości stosowane są stalowe elementy (np. pręty, blacha aluminiowa).

W niektórych drzwiach zewnętrznych dla ozdoby stosuje się przeszklenia. W przypadku skrzydeł antywłamaniowych nie są to jednak zwykłe szyby. One podobnie, jak drzwi posiadają klasę antywłamaniowości (P od 1 do 4).

Ościeżnica i okucia drzwiowe

Kolejnymi ważnymi elementami, które decydują o bezpieczeństwie drzwi są ościeżnica oraz okucia (czyli zawiasy i zamki). Ościeżnica, najlepiej stalowa z metalowym progiem, powinna być wyposażona w gniazda na bolce ryglujące drzwi w górnej i dolnej części. Okucia czyli inaczej mówiąc zawiasy muszą skutecznie odpierać próby wyrwania lub wyważenia ciężkich, antywłamaniowych drzwi. Dlatego skrzydła zawiesza się na trzech, a nie dwóch zawiasach. Umieszcza się przy nich także bolce, które chowają się w gniazdach ościeżnicy.

Postaw na zamki

Ważnym elementem są zamki. Drzwi przeciwwłamaniowe powinny być wyposażone w dwa zamki ewentualnie jeden – wielopunktowy. Zamek wpuszczany, czyli montowany bezpośrednio w skrzydle już na etapie produkcji, to zazwyczaj zamek główny. Częstym rozwiązaniem jest zastosowanie zamka z antywłamaniową wkładką patentową, pozwalającą otwierać i ryglować drzwi za pomocą klucza. Na rynku dostępne są też zamki nawierzchniowe oparte na zasuwie, łańcuchu i ryglach.

Bezpieczne dodatki

Warto dodatkowo wyposażyć drzwi w akcesoria, które są nie tylko praktyczne, ale także podwyższają bezpieczeństwo domowników. Należy do nich:

klamka z trzecią klasą bezpieczeństwa , (model z szyldem antywłamaniowym SAFE) ,

, (model z szyldem antywłamaniowym SAFE) mocny łańcuch , który blokuje drzwi przed ich pełnym otwarciem

, który blokuje drzwi przed ich pełnym otwarciem tradycyjny wizjer optyczny lub jego nowsza wersja z kamerą o szerokim kącie widzenia. Umieszcza się ją po zewnętrznej stronie drzwi, natomiast ekran znajduje się od wewnątrz. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest to, że kamera na podczerwień umożliwia monitorowanie klatki schodowej czy wejścia do domu także po ciemku.

Bardziej zapobiegliwi mogą zamontować kontaktrony stosowane jako element alarmowy. Uruchamiają one syreny w razie niepowołanego otwarcia drzwi lub nieprawidłowej pozycji rygli. Warto je zintegrować z domowym systemem alarmowym.

Jak odmienić wygląd drzwi

Zadbaj o montaż

Aby drzwi spełniły swoja rolę i były dobrym zabezpieczeniem muszą być prawidłowo zamontowane. Najlepiej zatrudnić do tego autoryzowaną grupę montażową. Ościeżnica powinna być przymocowana do ściany w taki sposób, aby uniemożliwić jej wyrwanie. Ważne jest także odpowiednie wyregulowanie skrzydła – bez szczeliny pomiędzy drzwiami, a ościeżnicą, co mogłoby umożliwić jego podważenie.

